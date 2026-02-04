Первый в Беларуси свинокомплекс-стотысячник строится в Гомельском районе. Объект проектируется и возводится поэтапно. Всего выделено восемь очередей строительства, пять из которых уже спроектированы и прошли экспертизу.

Работы начались в мае прошлого года, что позволило подготовить площадку под строительство, начать монтаж основных зданий и обеспечить подъездные пути для строителей. Планируется, что в июне нынешнего года завершится проектирование всех этапов. Ввод объекта запланирован в декабре 2027 года.

Данный комплекс является пилотным для Беларуси, поэтому проектировщики щепетильно подошли к каждой детали, создают объект с применением передовых технологий.

