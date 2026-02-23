Сегодня в 14-31 на номер 112 поступило сообщение, что в п. Диково горит дом. По прибытии к месту вызова спасателей внутри наблюдалось сильное задымление.

Как выяснилось, мужчина, который сообщил о пожаре, проходил возле дома соседа и увидел задымление. Войдя внутрь, обнаружил спящего хозяина 1969 года рождения на кровати, вынес его на улицу. Спасенного госпитализировали.

Работники МЧС ликвидировали пожар, в результате повреждено имущество в доме.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

gomel.mchs.gov.by