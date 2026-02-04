Двенадцать вспышек класса М и Х зафиксированы на Солнце 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Отмечается, что первая вспышка произошла через несколько минут после полуночи, а последняя — около 21.00 мск. Всего было зафиксировано 11 вспышек предпоследнего класса (М).

Самой сильной за день стала вспышка Х1.5. «3 февраля в 17.08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E14) зарегистрирована вспышка Х1.5 продолжительностью 28 минут», — уточняется в сообщении.

Все вспышки произошли в активной области 4366.

