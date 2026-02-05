Магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые оценивают ее как слабую, но, по их прогнозам, она может дорасти до средней или сильной в течение суток. «Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3», — говорится на сайте лаборатории.

Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года солнечной вспышки класса X8.1.

В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности.

Как сообщает РИА Новости, ощутимый рост интенсивности вспышек начался на Солнце 31 января. С тех пор на звезде ежедневно происходило примерно по 20 вспышек, преимущественно сильных — класса М.

belta.by