Национальный банк объявил о старте ежегодного конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Конкурс традиционно приурочен к Неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая в этом году пройдет в Беларуси с 16 по 22 марта. Темой недели и конкурса видеоблогеров в 2026 году стали цифровые финансы. Для участия в конкурсе необходимо снять ролик на предложенную тему и рассказать о важности одного или нескольких аспектов современной цифровой финансовой грамотности. Это может быть цифровой банкинг и современные способы оплаты, новые технологии (блокчейн, криптовалюты, цифровой рубль), искусственный интеллект в финансах, цифровая безопасность, финансы будущего и т.п. Рекомендуемая продолжительность видеоролика — три минуты.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 7 лет до 31 года (как индивидуально, так и в составе коллективов). Количество работ от каждого участника не ограничивается.

Заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 2 марта 2026 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by.

Жюри конкурса выберет работу, которая получит Гран-при — денежную премию в размере 2 тыс. бел. руб. Кроме того, будет разыграно еще 12 наград в четырех номинациях. Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере 1 тыс. бел. руб., номинанты — по 500 бел. руб. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта 2026 года.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином портале финансовой грамотности www.fingramota.by.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2018 года. За все время проведения участники прислали около 3,5 тыс. видеороликов.