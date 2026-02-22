Масштабная проверка войск — разумный шаг Беларуси на фоне геополитического безумия вокруг

Беларусь сегодня обладает такими военно-техническими возможностями обеспечения своей безопасности, каких нет ни у одного государства, сравнимого с нею по территории и по населению. Однако и геополитическая турбулентность в мире приобрела беспрецедентные масштабы, как и милитаризация у наших границ. А потому порох жизненно важно держать сухим. В нашей стране есть перечень частей, которые должны в кратчайшие сроки — речь идет о часах — быть готовыми загрузить имущество и с принятыми решениями выдвинуться в указанный район для выполнения задач. Такие части в первую очередь инспектируются в ходе продолжающейся в эти дни масштабной проверки Вооруженных Сил, проводимой по решению Президента. Уже проверены воинская часть технического обеспечения, 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, 103-я Витебская воздушно-десантная бригада, 120-я отдельная гвардейская механизированная бригада, 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада. Александр Лукашенко держит ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивает доклады Государственного секретаря Совета Безопасности. А 13 февраля Александр Лукашенко лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. Глава государства в рамках внезапной проверки посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Надо учиться обязательно. Потому что мы видим по специальной военной операции: там, где ребята подготовлены, они от пуль «уворачиваются». Иначе не скажешь, потому что они подготовлены. А тот, кто не подготовлен, — это смертник. Поэтому надо учиться. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу вам сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся. Проверку проходят все.

Президент Республики Беларусь, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко на 227-м полигоне Северо-западного оперативного командования в Борисовском районе, 13 февраля 2026 года

Прочный фундамент для будущего

2026 год начался очень сложно и не принес облегчения в мировой политике. Происходящее в Венесуэле и Иране, продолжающийся конфликт в Украине, который по-прежнему подогревается коллективным Западом, а сейчас особенно сильно политиками Евросоюза и их нежеланием идти на компромиссы, недавние террористические атаки на высокопоставленных представителей военного ведомства России — все это связано с общей картиной, которую наш Президент обозначил одним словом — безумие. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности генерал-майор запаса Руслан Косыгин в эфире программы «PRO АРМИЮ» на «СБТВ» напомнил, что недавно Глава государства провел рабочее совещание с представителями военно-промышленного комитета о тех задачах, которые предстоит решить в рамках оснащения наших Вооруженных Сил:

— Речь шла о повышении их боеготовности и боеспособности. Александр Лукашенко четко обозначил: говоря о самодостаточности, прежде всего надо подразумевать оборону и военную безопасность страны. Несомненно, та проверка, которая сегодня проводится, связана с оценкой, насколько мы готовы, способны в современных условиях решать задачи. Главнейшая из них — вооруженная защита нашего государства.

Это серьезнейшая работа, где проверяются не только воинские части, но и системы управления, подчеркнул Руслан Косыгин. Проверяется система всестороннего обеспечения, эффективность выполнения задач в современных условиях применения радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотным летательным аппаратам и их применения, учета современных взглядов на то, как сегодня происходят военные конфликты. Эксперт добавил, что Глава государства — человек военный, прошел эту военную школу и понимает, как и что должно быть:

— Он, четко держа руку на пульсе, должен быть уверен, что наши войска готовы выполнить задачи в любых условиях. 19-я бригада не остановилась даже в условиях сильного мороза. И, по заявлениям Государственного секретаря Совета Безопасности, с задачей справилась. Несомненно, есть проблемы. И Президент их озвучил на одном из рабочих совещаний.

Результаты проверки будут проанализированы и станут прочным фундаментом для дальнейших решений, уточнений при подготовке наших Вооруженных Сил к задачам по предназначению. Главное — наши войска способны в установленные сроки выполнить весь комплекс мер по приведению к высшей степени боеготовности. Сомнений в этом нет.

Готовность к любой провокации

Кстати, февраль в военном плане всегда является месяцем, когда проводятся учения и контроль за обучением, которое проходило ранее в течение года. А метод внезапной проверки различных воинских частей позволяет мобилизовать личный состав, проверить готовность вооружения, военной техники к выполнению учебно-боевых задач, замечает председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Алексей Авдонин:

— Таким образом Президент как Главнокомандующий показывает странам НАТО, что мы готовы к любым провокациям, а также демонстрирует нашему обществу, что у нас сильные Вооруженные Силы и мы сможем защитить свое государство. Ведь лучше учения, чем война.

Нас с 2020 года активно пытались втянуть в различные вооруженные конфликты. Сперва пытались разжечь у нас гражданскую войну, чтобы воевали брат с братом. Потом пытались провоцировать, чтобы мы втянулись в вооруженные конфликты в Восточной Европе со странами Балтии, Украиной или Польшей. Но Президент отражал все эти провокации и не попадал в фарватер политики НАТО.

Эксперт обращает внимание, что на севере от Беларуси расположены страны Балтии, а на западе — Польша, причем все они — члены НАТО, на юге же сопредельной является Украина, фактически оккупированная силами блока НАТО, да еще и ведущая боевые действия:

— И в этих условиях нам необходимо и дальше обеспечивать мир и порядок на нашей земле, а это можно сделать в первую очередь сильным вооружением и такими проверками наших воинских частей и соединений.

Выход из геополитического шторма

Между тем аппарат Совета Безопасности обладает достаточным количеством компетентных, грамотных, глубоко разбирающихся в военном деле специалистов, которые дадут комплексную оценку всем достижениям и выявленным в ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил недостаткам. И это позволит обеспечить стратегическую цель нашей страны и ее Президента — курс на мирное и суверенное развитие. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский отмечает, что проверка войск будет продолжаться в течение 2026 года:

— Чтобы укрепить обороноспособность, чтобы те учебно-боевые мероприятия, которые проводятся в белорусской армии, позволяли нам уверенно рассчитывать на наши Вооруженные Силы в вопросах обеспечения национальной безопасности, мира и покоя на белорусской земле.

На сегодняшний день найдены и выработаны оптимальные подходы, заверяет парламентарий. И подчеркивает:

— Президенту не свойственно строить потемкинские деревни. Если в отдельных регионах нашей страны возникают проблемы, то он об этом открыто говорит с чиновниками и народом. Ведь могли бы в кулуарах, в конфиденциальной обстановке эти проблемы обсуждать, не будоражить публику, как некоторые и советуют. Точно так же и в вопросах обороноспособности. Не раскрывая военной тайны,

мы такими мероприятиями готовим наши Вооруженные Силы к непредвиденным ситуациям, и они будут способны эти ситуации купировать.

Ведь, как учил великий русский полководец Александр Суворов, тяжело в учении — легко в бою. Мы рассчитываем на то, что и эти учебно-боевые мероприятия, и расширяющиеся возможности Государственного военно-промышленного комитета, и вооружение, которое мы получаем от наших российских союзников, и политико-дипломатические шаги, которые осуществляют Министерство иностранных дел и другие ведомства, вовлеченные в реализацию внешней политики нашей страны на международной арене,

позволят нам в этой сложной, запутанной международной обстановке вывести корабль суверенного белорусского государства из геополитического шторма таким образом, чтобы не попасть в зону конфликта. Вот наша задача и стратегическая цель.

Не можем просто наблюдать

Денис Монит, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов:

– В Вооруженных Силах Республики Беларусь с января и по настоящее время проводится комплексная проверка объединений, соединений и воинских частей, в том числе не обходит стороной и военные комиссариаты. Комплексный экзамен направлен на оценку готовности и способности личного состава воинских частей выполнить ряд мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению.

Так как этот год в Вооруженных Силах объявлен годом боевого слаживания, то данная проверка как раз и подтверждает направленность подготовки воинских частей, ведь знания и навыки военного дела лучше совершенствовать практически. Время не стоит на месте, все меняется, развиваются и Вооруженные Силы. Появляются новые образцы техники, новые способы и приемы ведения боевых действий, и нужно уметь правильно использовать вооружение и применять его в современном бою.

Мы видим, как строятся военные объекты, увеличивается воинский контингент у наших границ. Милитаристские настроения Польши, стран Балтии и других стран НАТО, Евросоюза вынуждают нас уделять больше внимания собственной безопасности. Пока наши так называемые западные партнеры наращивают вооружения, планируют мобилизовать огромное количество своих граждан, тратят большие деньги на технологическое переоснащение армии, мы, белорусы, не имеем права молча за этим наблюдать: слишком высокая цена заплачена за нашу независимость. Внезапная проверка отдельных воинских частей и военных комиссариатов поможет нам, людям в погонах, быть готовыми к выполнению поставленных задач в любое время и в любых условиях. Встать в строй днем или ночью, в мороз или жару и уметь защитить нашу Родину – главное требование к военнослужащим Вооруженных Сил.

Особая роль в проводимой проверке возложена на военные комиссариаты. Отсюда военнообязанные, а это обычные граждане, но состоящие в запасе Вооруженных Сил, направляются в воинские части на учебные сборы, которые носят плановый характер и нацелены на накопление военно-обученного резерва. И здесь очень важно понимание происходящего людьми, взаимодействие с хозяйствующими субъектами в момент проверки боеготовности. Общество должно осознавать, что вопросы мобилизации (экономической, социальной, политической) и объединения граждан никуда не уходят. Хотелось бы, чтобы не эти вопросы были на повестке дня. Государство понимает, что рядовой гражданин искренне хочет мира, и чтобы такого не было. Но эта повестка продиктована извне, в том числе передвижением вооруженных группировок вдоль белорусской границы. Своими действиями мы посылаем совершенно понятный сигнал – мы абсолютно готовы как технически, так и организационно в военном смысле.