Как в Беларуси стимулируют людей переезжать в сельскую местность рассказал начальник управления регионального развития, заместитель начальника главного управления регионального развития и имущественных отношений Министерства экономики Дмитрий Пыл во время выездного заседания комиссии по вопросу стимулирования переезда в сельскую местность в Фаниполе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Зарегистрированные в сельской местности граждане имеют право на отдельные льготы по налогам. Так, работающие в сельхозорганизациях и учреждениях социально значимых сфер освобождаются от налога на недвижимость (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и машиноместо), расположенную в этих сельских населенных пунктах, — рассказал Дмитрий Пыл. — Кроме того, есть повышенный размер господдержки для улучшения условий. Для нуждающихся граждан, постоянно проживающих и работающих в сельской местности, при расчете размера господдержки предусматривается увеличенный норматив общей площади жилья и повышенные предельные нормативы стоимости одного квадратного метра. Дополнительно для молодых специалистов в сельском хозяйстве возможно использовать льготные кредиты, например, для обустройства на новом месте».

Существуют и иные льготы, призванные стимулировать проживание именно в сельской местности. «Например, предоставление бесплатного одноразового питания для учащихся 5-11-х классов», — добавил Дмитрий Пыл.

«В текущей пятилетке пристальное внимание уделяется вопросам развития сельских территорий, замедлению оттока сельского населения. В 2025 году по поручению главы государства начата работа по совершенствованию системы расселения посредством определения опорных сельских населенных пунктов. Анализ показывает, что наиболее перспективными с позиции сложившейся системы являются агрогородки и отдельные крупные сельские населенные пункты. В них уже имеется соответствующая инфраструктура, которая позволит задействовать их потенциал для замедления оттока населения и стимулирования переезда из городов», — рассказал спикер.

Дмитрий Пыл подчеркнул, что данная работа осуществляется в увязке с реализацией мероприятий государственной программы. «Соответственно, развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов как одной из составляющих комфортного проживания учитывает необходимость выполнения социальных стандартов, гарантирующих минимальный уровень предоставления услуг. Сегодня ведется комплексная корректировка данных стандартов с учетом актуальных потребностей населения и бюджетных возможностей государства, — отметил он. — За текущую пятилетку запланировано усовершенствовать покрытие всех автомобильных дорог от райцентров к агрогородкам по кратчайшему маршруту. В здравоохранении предусмотрено увеличение количества межрайонных центров, а также выполнение стандарта по 100% обеспеченности услугами по доставке лекарственных препаратов».

«Ведется разработка и поэтапное внедрение стандартов, направленных на формирование в агрогородках среды с городским комфортом и преимуществами жизни в сельской местности. Среди ключевых направлений — развитие современных форм обслуживания через расширение услуг доставки, обеспечение функционирования в агрогородках учреждений культуры по не менее чем двум направлениям. Должна быть предусмотрена многопрофильная спортивная площадка, футбольное поле и специализированный зал», — рассказал Дмитрий Пыл.

В сельской местности в текущей пятилетке увеличат строительство арендного жилья. «Планируется ввести порядка 5 млн кв.м. Данный инструмент рассматривается как один из стимулов для привлечения и закрепления специалистов, военнослужащих, молодых семей в регионах», — добавил спикер.

«Мы предлагаем отраслевым министерствам совместно с местным органами власти провести инвентаризацию действующих мер, чтобы посмотреть, что работает, где необходимо что-то дорегулировать и определить дополнительные стимулы, — отметил Дмитрий Пыл. — А по итогам всей работы предлагается сформировать минимальный социальный пакет для желающих переехать из города в сельскую местность».