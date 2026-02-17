В Год белорусской женщины в рамках проекта «Народная пятилетка» на платформе Меркаванне.бел запущен новый онлайн‑опрос, посвященный роли женщины в современном обществе.

Кто она – белорусская женщина сегодня?

Организаторы подчеркивают: важно мнение каждого, ведь именно оно помогает формировать эффективные меры поддержки, и приглашают белорусов поделиться своими взглядами на роль женщины в современном мире.

Какая же она – женщина Беларуси? Хранительница домашнего очага, успешный руководитель, ученый, профессионал в своей сфере – а может, все сразу? Опрос предлагает взглянуть на многогранность женских ролей и оценить, какие из них наиболее значимы в современном обществе.

Как принять участие в блиц-опросе?

Сделать это белорусы могут всего за минуту. Достаточно перейти по ссылке на сайт Меркаванне.бел. и ответить на блиц-вопрос либо воспользоваться QR‑кодом для быстрого доступа.

Ваше мнение станет частью большого исследования и поможет усовершенствовать уже действующие меры поддержки женщин и семей.

Что традиционно в центре внимания профсоюзов?

Профсоюзы последовательно выступают за создание комфортных условий труда для работников с семейными обязанностями и реализацию программ, направленных на поддержку семьи. Среди наиболее востребованных мер:

— предоставление дополнительных свободных дней для работников, воспитывающих детей;

— выплаты при рождении ребенка;

— содействие в улучшении жилищных условий;

— помощь в организации отдыха и оздоровления.

Эти гарантии закрепляются в коллективных договорах и становятся реальной поддержкой для тысяч семей.

Напомним, что запуск онлайн-платформы «Народная пятилетка» стал совместной инициативой общественных организаций и партий, которые входят в Штаб патриотических сил, включая и профсоюзы. Идея нашла отклик у белорусского народа.

1prof.by