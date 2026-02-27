О народном ополчении и его задачах рассказывает начальник отдела внутренних дел райисполкома Александр Иванович Мисников.

Народное ополчение — это вооруженные формирования, создаваемые из числа граждан, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административно-территориальной единицы (например, сельсовета). Основной его задачей является защита, прежде всего своего дома, своего имущества и оказание содействия территориальными органами внутренних дел при выполнении мероприятий по обеспечению военного положения. Как говорит наш Президент, каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь обращаться с оружием, потому что никто нс сможет защитить свой дом лучше, чем ты сам.

При выполнении задач народного ополчения каждый доброволец имеет право применять физическую силу, применять и использовать оружие согласно действующему законодательству, производить задержание лиц. совершивших преступление или ад.мшшетрат и внос правонарушение, для передачи в органы внутренних дел.

Добровольцы также могут требовать от граждан соблюдения общественного порядка, ограничений и запретов, введенных для обеспечения военного положения, прекращения правонарушений либо действий, препятствующих выполнению им задач; выполнять другие действия согласно полномочиям.

Отряды народного ополчения комплектуются добровольцами, способными по своим личным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные «Законом о народном ополчении» от 17 июля 2023 года. Имеются ограничения для тех, кто хочет вступить в ополчение. Эти меры призваны гарантировато, что оружие попадет исключительно в руки ответственных защитников Родины. Не могут быть зачислены: лица, отбывающие наказание (арест, ограничение/лишение свободы), граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста либо принято решение об интернировании, а также признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, имеющие заболевания или физические недостатки, исключающие возможность владения оружием.

Зачисление гражданина добровольцем в народное ополчение не является основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации и прекращения трудовых отношений. Наниматель обязан освобождать работника от работы для участия в деятельности народного ополчения. При освобождении от работы за сотрудником сохраняются место работы, должность служащею (профессия рабочего), средний заработок по месту работы.

При формировании народного ополчения гражданин, желающий вступить в отряд, лично подает в исполком первичного уровня, местную администрацию по месту жительства заявление в письменной форме, в котором указывает, что он ознакомлен с правами и обязанностями добровольца, а также задачами, которые ему предстоит выполнять.

Буда-Кошелевский РОВД