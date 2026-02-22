Современная белорусская деревня сегодня — это не только живописные пейзажи, а территория возможностей. Жизнь в агрогородках открывает перед многими заманчивые перспективы: от гарантированного рабочего места до хорошего уровня доходов. Государство активно поддерживает этот выбор, предлагая весомые «подъемные», сумма которых регулярно индексируется и растет. Рассказываем вдохновляющую историю женщины, которая не побоялась круто изменить свою жизнь и на новом месте обрела дом и хорошую работу с удобным графиком.

«Наша жизнь сейчас устроена»

Сегодня Вера Семенюк — оператор машинного доения в ООО «СЖК «Налибоки», у нее красивый дом, хорошая зарплата и уверенность в завтрашнем дне, но за этим благополучием стоит непростой выбор и смелый переезд. Оставив позади три десятилетия тяжелого брака с алкозависимым мужем в Копыльском районе, Вера Александровна отправилась на поиски стабильности ради будущего своего и детей.

— В Вишневце, куда я уехала сначала, крыша над головой была временной. Три года мы жили в общежитии семейного типа, ждали обещанные метры, но вопрос не двигался с мертвой точки, и я решилась на еще один переезд, — начинает свой рассказ наша героиня.

О перспективах в новом хозяйстве Вера Александровна узнала от знакомых, которые уже обустроились на Столбцовщине. Именно вопрос собственного дома стал тем решающим фактором, который заставил ее снова собрать чемоданы.

Первая встреча с директором ООО «СЖК «Налибоки» Виталием Кушнером расставила все по местам:

— Когда мне показали дом — добротный, уже утепленный, — я поняла: это наше жилье!

Внутри требовались заботливые руки и косметический ремонт, но хозяйство поддержало с первых шагов: женщине выделили машину и людей для переезда, помогли с обустройством. Пока дети были в отъезде (старший Данила учится в колледже, младшая Ксения была в санатории), их мама всего за полтора месяца преобразила новое гнездышко: поклеила обои, покрасила, где требовалось, все привела в порядок к их приезду.

— Работа у меня, конечно, непростая, требует дисциплины и любви к животным. И вставать в четыре утра приходится, но для меня, человека деревенского, это дело привычное. Главное — наша жизнь сейчас устроена и спокойна. Дети обеспечены, холодильник полный, — говорит, не скрывая эмоций, Вера Александровна и подчеркивает: — Если я одна справляюсь в деревне так успешно, то для полной семьи жизнь и вовсе будет легкой. Что еще для счастья надо? За аренду дома я плачу немного, коммунальные тоже небольшие, до работы — рукой подать. Пока городские часами стоят в заторах, я уже в полдесятого утра снова дома (после утренней дойки), занимаюсь делами и могу отдохнуть до вечерней смены. График позволяет и по дому все успеть, и силы восстановить.

Никакой волокиты и нервов

Возвращаемся к теме забот, связанных с переездом. У Веры Александровны по этому поводу много положительных эмоций. «Подъемные» пришли в течение трех дней:

— Деньги перевели на карточку почти сразу, без всякой беготни по кабинетам. Несколько дней — и распоряжайся суммой как хочешь. Только год нужно отработать, и эти средства можно не возвращать. В службе занятости в Столбцах мне очень помогли, буквально за пять минут оформили все документы. Я не бегала, не искала ничего! Заполнила анкеты, предоставила документы и свои, и на детей, справки. Никакой волокиты и нервов. Девочки там работают хорошие, общительные. Дали свои номера телефонов, сказали, что если будут какие-то трудности, звоните, решим… Когда приехала на место, сразу договор оформила с колхозом.

Смена обстановки принесла в семью Семенюк долгожданный достаток и радость. Старшие трое детей уже со своими семьями навещают маму в Столбцовском районе, искренне радуются ее новому просторному дому. Вера Александровна теперь может баловать детей подарками, о которых раньше только мечталось. Например, сын сейчас готовится получить права на мотоцикл — мама пообещала купить ему первый транспорт. Младшая дочка ездит в санаторий. А главным событием прошлого года стало путешествие в Анапу. Это была долгожданная встреча с морем. Наша героиня в очередной раз уверяет: на новом месте можно всего добиться, если верить в свои силы и честно трудиться.

Для директора ООО «СЖК «Налибоки» Виталия Кушнера, руководящего хозяйством 15 лет, история семьи Семенюк — одна из многих, но по-своему показательная. Процесс оформления прошел по четкому алгоритму: был подписан трехсторонний договор при участии районного управления по труду, занятости и социальной защите. Между составлением документов и выходом на первое рабочее место прошло всего две недели, за которые семья успела обустроиться на новом месте.

Инвестиция в трудолюбивых

О механизмах государственной поддержки при переезде в сельскую местность рассказал начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергей Кацко.

Сегодня для тех, кто решается сменить место жительства ради перспективной работы, предусмотрен солидный финансовый бонус — «подъемные», размер которых в начале 2026 года вплотную приблизился к отметке в 4,5 тыс. рублей.

— Согласно законодательству, сумма выплаты привязана к бюджету прожиточного минимума (БПМ) и составляет его девятикратный размер. Такая система гарантирует актуальность помощи: как только индексируется БПМ, автоматически «тяжелеет» и кошелек переселенца. На текущий период (февраль — апрель) сумма зафиксирована на уровне 4 472,64 рубля, — сказал представитель Минтруда.

Масштаб программы впечатляет: только за прошедший 2025 год безработным и их семьям выплачено порядка 489,2 тыс. рублей. При этом выбор рабочих мест огромен — в базе данных сегодня числится более 27 тыс. вакансий, предполагающих предоставление жилья.

Право на финансовую поддержку имеют граждане, официально зарегистрированные в службе занятости. Процесс прозрачный: заключается трехсторонний договор между будущим работником, нанимателем и государственным органом по труду. Важно, что льгота доступна даже при переезде из одного села в другое, если это связано со сменой работы. Программа максимально лояльна к семьям. Если и муж, и жена оформляют переезд официально через службу занятости, сумма господдержки удваивается.

— Выплата предоставляется только единожды, — пояснил Сергей Анатольевич. — Схитрить, чтобы получить средства еще раз, не получится: в стране сформирована база данных, что исключает любые попытки злоупотребления поддержкой.

Представитель Минтруда подчеркнул, что «подъемные» — это не просто деньги на первое время, это инвестиция государства в смелых и трудолюбивых людей, готовых развивать регионы.

На заметку

В числе наиболее востребованных у нанимателей профессий, по которым переселялись безработные, — операторы машинного доения, животноводы, трактористы. Переселение осуществляется в основном в пределах области.

В 2025-м в Беларуси переселено 118 семей, получивших господдержку. Больше всего из деревни в деревню — 67.