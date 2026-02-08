Говорим о белорусских женщинах и о том, что наше государство будет делать для каждой из них.

2026-й в Беларуси официально — указом Президента — посвящен женщине, и за это решение наши соотечественницы очень благодарны Главе государства. Тема уже с первых дней получила серьезнейший резонанс в социальных сетях. Сотни роликов, тысячи комментариев, миллионы просмотров. Разбираем, как комментируют прекрасную инициативу Александра Лукашенко и чего стоит ожидать нашим женщинам в этом году.

СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Надо для женщин делать ну не каждый день, но хотя бы в неделю, в месяц значимое мероприятие. Год пройдет, а женщины будут вспоминать этот Год женщины. Надо в этом году сделать максимум для наших женщин. Это не потому, чтобы понравиться вам, женщинам. Вы действительно основа нашей жизни.

Во время посещения ОАО «Планар», 30 января 2026 года

Главное — люди



Эксперты подчеркивают: объявление 2026-го Годом белорусской женщины — это дань уважения тем, кто делает Беларусь крепче. Отмечают: главное, что поможет обеспечить успешное и процветающее будущее нашей страны, — это люди.

— А люди — это прежде всего дети, воспитание которых в первую очередь ложится на хрупкие плечи наших женщин, — обозначает депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.



— А кто занимается ими в последующем? Кто воспитывает их, когда мамы и папы пошли на работу? Учителя! А кто в основном преподает в наших школах? Кто работает нянечками в детских садах? Кто лечит наших деток? В сфере образования, здравоохранения заняты в основном женщины! Мы наблюдали видеосюжеты с предприятия «Планар». Значительная часть трудового коллектива — женщины, хотя завод имеет военно-технический профиль. Без женщин никуда.

Роль женщины в истории



Отдельный момент — роль женщины в истории нашей страны. Она неоспорима. Генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин говорит о самых ярких из них. Среди прочих вспоминает супругу Сигизмунда I Бону Сфорцу, покровительницу православия Софию Слуцкую, белорусскую поэтессу Алоизу Пашкевич (Цётку), актрисуПавлинуМеделку, Героя СоветскогоСоюза Веру Хоружую, главу БССР Надежду Грекову… Но мы остановимся на двух персоналиях.

— Под номером один у нас, безусловно, Рогнеда Рогволодовна, полоцкая княжна, — говорит историк. — Она отражение своего времени. Женщины тогда были заложницами большой политической игры мужчин. Предложение Владимира о браке с Рогнедой было фактически предложением союза между Новгородом и Полоцком. Для нас она важна еще и тем, что в результате перипетий 987 года, когда ее сын Изяслав якобы попытался совершить покушение на Владимира, бразды правления и восстановления Полоцкого княжества взяла на себя Рогнеда. Это была влиятельная политическая фигура, сильная женщина, которая оказывала влияниеи на своего мужа. Унее были сторонники и среди бояр, ведь именно бояре, согласно преданию, заступились за нее, когда Владимир хотел наказать Изяслава и Рогнеду.

Вторая фигура из того древнерусского периода (хотя по значимости можно поспорить, кто первая, кто вторая) — это Евфросиния Полоцкая, святая покровительница белорусской земли, невероятно почитаемая нашим народом. И почитание это началось уже в самые древние времена. Связующая фигура, настоящий моральный авторитет не только для Полоцкой земли, но и фактически для всей Древней Руси. Она — просветительница, которая организует переписывание книг. Она — меценатка, которая способствовала строительству храмов, основанию монастыря, организации при монастыре школы для детей. В Древней Руси города — это фактически пространство поголовной грамотности… И деятельность Евфросинии Полоцкой этому способствовала. Ее авторитет, сформировавшийся тогда, в XII веке, и через столетия остается примером, образцом и невероятной гордостью для белорусского народа, для всей нашей цивилизации, которую мы называем восточнославянской, русской цивилизацией.

Год или пятилетка?



О решении Президента белорусские женщины говорят как о весьма символичном шаге, который, впрочем, накладывает дополнительную ответственность. Председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская с улыбкой отмечает: наши соотечественницы нынче говорят не просто о годе, а о пятилетке. При этом делает акцент: чтобы их желание осуществилось, женская энергия должна быть заметна и в этом году.

— Я вижу, как женщины вдохновились тем, что Президент объявил 2026-й Годом белорусской женщины, — отмечает Ольга Шпилевская. — Для всех это был неожиданный и очень приятный момент. Но эйфория уже прошла — и мы понимаем, что настало время конкретными делами показать, заново раскрыть белорусскую женщину. Образ женщины-матери, хранительницы очага, жены, дочери должен вернуться на пьедестал. Сохранять все лучшее в семье, ориентироваться на традиционные семейные ценности, быть носительницей родового кода, который есть в каждом из нас. Такая задача стоит перед нами, женщинами. Важно, чтобы в этом году ни одна категория женщин не осталась без внимания. Это женщины, которые работают в сельском хозяйстве, промышленности, науке, медицине и во всех остальных сферах. Наши бабушки с их колоссальным опытом. Белорусская молодежь, в которую мы должны заложить все самое важное и светлое… Важно понять, что волнует разные категории женщин, и помочь решить какие-то актуальные для них проблемы.

Это не всегда материальные или глобальные вопросы. Но абсолютно все имеет значение. Работа продолжится, потому что необходимо дойти до каждой. Очень важно, чтобы каждая женщина, независимо от того, где она живет и чем занимается, поняла: это ее год. Если вы приедете в любуюточкуБеларусииженщина там скажет, что знает о БСЖ, его проектах, вспомнит, как ей помог союз или как она сама участвовала в какой-то акции, значит, мы все делаем правильно. Если нет, значит, можно говорить о недоработках и недостаточной активности.

Дойти до каждой



Итак, в Год белорусской женщиныдолжнывыйти за рамки традиционных форматов. Бытует мнение: провести его нужно так, будто бы каждый день в нашем календаре — 8 Марта. Какие именно надо организовать мероприятия, чтобы год запомнился, Александр Лукашенко поручил подумать председателю Совета Республики Наталье Кочановой и пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: «Как нам сделать так, чтобы женщины запомнили не только то, что Президент объявил Год женщины, но чтобы они запомнили этот год. Что мы должны сделать, какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Они пристроятся». О некоторых подробностях рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эксклюзивном интервью «СБ. Беларусь сегодня»:

— Должна быть не только продолжена, но и усилена работа непосредственно на местах. Ведь мы — члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов — находимся в постоянном контакте с людьми.

Поступающие к нам обращения женщин, в том числе оказавшихся в сложной жизненной ситуации, не остаются без внимания. Протянув им однажды руку помощи, мы и дальше следим за их судьбами. Искренне радуемся, если их жизнь наладилась, если женщина стала счастливой и здоровой, если восстановилась семья или она встретила достойного мужчину, вышла замуж и родила детей. Зачастую это очень деликатные вопросы, которые не требуют огласки. Ведь речь идет о женщинах с зависимостью от алкоголя и наркотиков, о женщинах, лишенных родительских прав, или о тех, кто находится в шаге от того, чтобы потерять самое дорогое — собственных детей. Кого-то необходимо защитить от домашнего насилия, кому-то — помочь найти работу после выхода из мест лишения свободы. К сожалению, нередко бывает, что женщина оказывается наедине со своей проблемой, не зная, куда и к кому обратиться. Не найдя поддержки и понимания у окружающих, она возвращается туда, откуда пыталась вырваться. Редкий человек, опустившись на самое дно, может от него оттолкнуться и подняться вверх, преодолев свои слабости.

Проект, который мы запустим в этом году, — «Рука помощи» — как раз для тех женщин, которые готовыбороться до конца за право быть счастливыми. Это целый комплекс мероприятий, включая медицинское лечение, психологическую и юридическую помощь, постоянный контакт с куратором. Мы рассчитываем, что проект станет постоянным. Если мы сможем помочь хотя бы одной женщине, это уже будет великое благо. Еще одна инициатива — создание цифровой платформы в рамках проекта «Лицом к истории: женский путь Беларуси», где будет собрана информация о белорусках, которые во все времена оставались для страны надежной опорой, внесли особый вклад в становление, развитие и процветание суверенной Беларуси. Эта платформа станет уникальным ресурсом для сохранения памяти и преемственности, передачи молодежи опыта и силы безграничной женской любви — от военных лет до наших дней. По сути, это будет цифровой музей, посвященный достижениям белорусской женщины — сильной, мудрой и прекрасной.

Мнение



Опора и главная движущая сила

Руслан ВЕГЕРА, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– В этом году в нашей стране по инициативе Главы государства проводится Год белорусской женщины. Данный шаг был встречен обществом с глубоким уважением и

искренней признательностью.

Целью тематического года являются: формирование позитивного образа успешной женщины, укрепление традиционных семейных ценностей, стимулирование материнства и всестороннее признание роли женщин в социально-экономическом развитии страны. Год стал символом признания внутренней силы, мудрости и бесконечной заботы, проявляемой белорусскими женщинами, чья активная роль вовсех сферах общественной жизни неоспорима.

Современная женщина – это личность, сочетающая успешную карьеру с ответственной заботой о близких, становясь надежной основой семьи и общества. Ее стремление к прогрессу, свежие идеи, уникальный опыт и преданность делу стимулируют инновации и движение вперед. Каждое ее действие совершается с душой, ответственностью и верой в будущее. Женщины играют ключевую роль в формировании гражданского общества: они активны в благотворительности, волонтерстве и социальных инициативах. Их доброта, терпение и готовность помогать вызывают глубочайшее уважение.

В Беларуси созданы все необходимые условия для того, чтобы женщина могла гармонично совмещать карьеру и семью, а ее усилия получали справедливое признание. Этот год особенно значим и для нас, мужчин: женщины – наши опора, источник вдохновения и главная движущая сила. И вся наша работа направлена на то, чтобы сделать мир лучше для тех, кто нас окружает – наших любимых и прекрасных женщин.