Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) выразил обеспокоенность в связи с тем, что ряд граждан Беларуси столкнулся с необходимостью предоставления копий паспортов при оформлении заказов на платформе Ozon. Источник подробностей — сам центр

Представители НЦЗПД сообщили, что им стало известно о практике сбора паспортных данных у покупателей на российском онлайн-ритейлере Ozon. Было выяснено, что при оформлении заказов через корзину «Ozon Россия» на веб-сайтах ozon.by, ozon.ru, а также через мобильное приложение, пользователи могут заключать сделки с компаниями-нерезидентами.

В НЦЗПД объяснили, что запрос паспортных данных обусловлен необходимостью для товаров, импортируемых из-за пределов ЕАЭС, например, из КНР.

«Это обусловлено требованиями законодательства ЕАЭС, касающимися таможенного декларирования таких товаров, независимо от их стоимости», — уточнили в ведомстве.

Также было добавлено, что в подобных ситуациях обработка персональных данных граждан Беларуси подпадает под юрисдикцию других стран. Поэтому потребителям рекомендуется тщательно ознакомиться с условиями договоров и политикой конфиденциальности перед совершением покупки, а также воздержаться от предоставления сканов или ксерокопий паспортов.

«Центр продолжает мониторинг ситуации с защитой персональных данных на маркетплейсе Ozon», — говорится в сообщении.