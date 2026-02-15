В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, который в Беларуси отмечается 15 февраля, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова вместе с профактивом чествовала тех, кто с достоинством выполнял свой интернациональный долг.

В СП «Амипак»-ОАО слова благодарности от руководства предприятия и представителей профсоюза были адресованы машинисту гранулирования пластмасс Владимиру Зайцеву, машинистам резальных машин Виктору Семенову и Сергею Ломову. Антикризисный управляющий Валентина Жукова отметила, что воины-афганцы – это те, кто не понаслышке знает, что такое война и к чему она приводит. Это люди, для которых патриотизм и любовь к Родине – не просто слова. Они являются опорой белорусской государственности и патриотических сил страны. Их мужество и верность долгу – достойный пример для молодого поколения. Валентина Ксензова поблагодарила воинов-интернационалистов за службу, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, и вручила денежные сертификаты.



Воевали в Афганистане и животновод КСУП «Губичи» Федор Пугач, кочегар этого же сельхозпредприятия Валерий Галдыцкий, животновод ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Юрий Марков, оператор сушильного оборудования ОАО «Гомельлен» Сергей Косенков, сторож сторожевой службы Александр Булавенко и тракторист-машинист Юрий Целуйко из СУП «Андреевка», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Владимир Юрков и водитель Геннадий Козловский из ОАО «Николаевка». Валентина Ксензова вместе с членами проф-актива также поздравила их с Днем памяти воинов-интернационалистов и пожелала крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора и из архива