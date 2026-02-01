Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Подорожали на 30 копеек производимые ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-Инвест» и ООО «Сентони ПРО» сигареты Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe до Br7,7 за пачку. Эти же, но уже импортируемые государственным предприятием «Беларусьторг» сигареты также подорожали на 30 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.