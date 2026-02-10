Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными (лось, олень, кабан, косуля) могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей и пассажиров.

В 2025 году установлено 4998 фактов обнаружения погибших (травмированных) в результате ДТП диких животных. В результате ДТП в 2025 году погибло (травмировано) 5100 диких животных.

По видовой структуре по-прежнему в большинстве случаев фиксировались факты гибели в результате ДТП косуль – 3526 особей и лосей – 1111 особей. Количество ДТП с участием косули в 2025 году значительно увеличилось. Существенно увеличилось количество ДТП с участием кабана – 266 погибших животных.

ДТП с участием медведя, рыси, зубра (основной и резервный генофонд), тарпановидной лошади, оленя пятнистого и бобра носят единичный характер. В результате ДТП в 2025 году погибло (травмировано): 3 медведя, 2 рыси, 2 зубра основного генофонда, 1 зубр резервного генофонда), 2 тарпановидной лошади, 2 оленя пятнистых и 11 бобров. Фактов гибели в результате ДТП выдры в 2025 году не зафиксировано.

По-прежнему, подавляющее количество фактов ДТП и погибших (травмированных) при этом диких животных отмечается в Минской области, где зафиксирован 1341 факт ДТП и 1364 погибших животных. Наименьшее количество ДТП – в Брестской области, где отмечено 632 факта ДТП и 640 погибших животных. В Гомельской области – 710 фактов и 742 погибших животных.

Как и в предыдущие годы, в 2025 году наиболее высокий уровень ДТП с участием диких животных зафиксирован во втором и четвертом кварталах. Наиболее низкий уровень ДТП по-прежнему отмечается в первом квартале года.

По-прежнему наибольшее количество фактов ДТП с участием диких животных отмечено в охотничьих угодьях, арендованных организационными структурами РГОО «БООР» – 3262 факта, в результате которых погибло (травмировано) 3341 животное, что составляет 65,5% от общего количества погибших в ДТП диких животных. При этом, организационным структурам РГОО «БООР» предоставлено в аренду более 63 % охотничьих угодий республики.

Подавляющее большинство фактов ДТП с участием диких животных зафиксировано на автомобильных дорогах — 4755 фактов, в результате которых погибло 4852 диких животных. Из них наиболее неблагополучными в отношении таких ДТП по-прежнему остаются республиканские автомобильные дороги с индексом «М».

Государственная инспекция в целях предупреждения аварийных ситуаций, связанных с выходом диких животных на проезжую часть автомобильных дорог, напоминает:

соблюдайте Правила дорожного движения, в том числе установленный скоростной режим;

снижение скорости в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», особенно в темное время суток (период, который начинается спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до восхода солнца), позволит существенно снизить риск ДТП;

будьте наиболее внимательны в периоды года, когда отмечается высокий уровень ДТП с участием диких животных (апрель – июнь, октябрь – декабрь), в темное время суток, в условиях плохой видимости, на участках автомобильных дорог с близко расположенной древесно-кустарниковой растительностью;

Кроме того, напоминаем про требования природоохранного законодательства, в соответствии с которыми при обнаружении гражданами в угодьях, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкура, рога и др.).

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ