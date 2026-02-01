Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 февраля из-за холодной погоды. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу — небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

В ночные и утренние часы на большей части территории страны минимальная температура воздуха составит минус 25-28 градусов, местами — минус 29-33 градуса, днем — минус 13-19.