На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

С 13 февраля 2026 года на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу административные процедуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства 200.6.10 «Проведение профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдача свидетельства о прохождении профессиональной аттестации», 200.1.1.5 «Принятие решения о принятии на учет (восстановление на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, о разделении (объединении) очереди, о переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи» и 200.1.1.18 «Принятие решения о предоставлении арендного жилья».

Подробные инструкции по доступу к личным электронным кабинетам «Е-Паслуга» размещены на сайте НЦЭУ в разделе «Документы и материалы» и на «Е-Паслуга» в разделе «Документация».

Техническая поддержка оказывается посредством автоматизированной системы технической поддержки пользователей.