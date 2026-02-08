Граждане преклонного возраста наиболее подвержены преступным посягательствам в сфере информационно-коммуникационных технологий.



Старший участковый инспектор милиции ООПП РОВД Евгений Шумилов отмечает:

– В силу своей доверчивости пожилых людей проще ввести в заблуждение. Есть случаи, когда такие лица становились жертвами злоумышленников, а затем, следуя их указаниям, – курьерами. К примеру, 9 января текущего года жительница г. Гродно (1945г.р.) по указанию неустановленных граждан, убедивших ее в том, что она является участником операции силовых структур по изобличению мошенников, завладела денежными средствами двух женщин на общую сумму более 84 тыс. рублей, которые намеревалась доставить в Москву для передачи третьим лицам.

В целях предотвращения противоправных деяний в отношении пожилых осуществляются мероприятия по доведению способов защиты от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сотрудники милиции посещают граждан старшего поколения по месту жительства, проводят с ними профилактические беседы, вручая соответствующие памятки. Материалы рекомендательного характера о мерах личной и имущественной безопасности размещаются на официальных интернетстраницах учреждений и организаций, в общественных местах.

Гражданам старшего возраста необходимо напоминать о том, на сколько важно в наше время быть бдительным и осторожным, чтобы не стать жертвой мошенников, и ни под каким предлогом не вступать в сделки с незнакомыми людьми.

Подготовила Елена БЕЛКО