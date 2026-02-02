Как правильно подготовить автомобиль к эксплуатации в морозы, дали некоторые рекомендации в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Первоочередное внимание следует обратить на аккумулятор. При низких температурах его емкость снижается, а нагрузка на него возрастает из-за более плотного масла в двигателе и необходимости прогрева салона. Аккумулятор рекомендуют зарядить, если же он в использовании более 3-4 лет и проявлял признаки слабости, его лучше заменить, чтобы избежать неприятных ситуаций. Рекомендуется также проверить клеммы на предмет окисления и надежности их крепления.

Не менее важна подготовка двигателя и его систем. «Моторное масло, которое используется в летний период, при сильных морозах может загустеть, что затруднит запуск двигателя и увеличит его износ. Рекомендуется перейти на низкотемпературное масло с соответствующей вязкостью. Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости также обязательна. Антифриз должен быть рассчитан на соответствующие морозы, а его уровень — в норме. Важно убедиться, что он не теряет своих свойств. Система подачи топлива также требует внимания: остатки воды в бензине могут замерзнуть, образовав ледяные пробки в топливопроводах. Поэтому использования качественного топлива и специальных присадок, предотвращающих образование конденсата, будет весьма кстати», — отметили в ГАИ.

Позаботьтесь о хорошей видимости. Стеклоочистители должны быть в исправном состоянии, а их резинки — эластичными. Зимние щетки стеклоочистителя, устойчивые к обледенению, могут стать отличным вложением. Надо убедиться в наличии достаточного количества незамерзающей жидкости.

«Инструменты никогда не будут лишними. В багажнике всегда должны находиться: щетка для снега и скребок для льда, небольшая лопата, буксировочный трос, провода для «прикуривания», а также запас незамерзающей жидкости. Зимний аэрозольный пуск для двигателя может пригодиться в сильный мороз, а теплые перчатки и плед могут стать настоящим спасением в трудной ситуации», — подчеркнули в Госавтоинспекции.