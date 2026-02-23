Своим видением на жизненные ценности с корреспондентом «Авангарда» поделились работники Буда-Кошелевского производственного участка филиала «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго».

Быстро и безопасно доставить персонал, необходимое техническое оборудование по вызову или плановому выезду – такую задачу ставит перед собой водитель с многолетним стажем Александр Суворкин. На предприятии, как и в профессии, он уже 18 лет. И за все это время надежная грузопассажирская Газель – это только второй автомобиль, пришедший на смену старенькому УАЗу, или, как в народе его еще называют, «буханке». «Все объекты района, где горит свет, – наша зона обслуживания. За день по 150-200 км набегает на спидометре. В нашей профессии все бывает: и экстренные вызовы, и неординарные ситуации, плановые выезды зачастую сменяются внеплановыми, но дело свое люблю, – делится водитель. – Иначе не задержался бы так долго на одном месте».

Родом Александр Викторович из Буда-Кошелева, после окончания СШ №2 был призван на срочную службу в военно-воздушные войска в Витебске. Предвосхищая мой вопрос о значимости армейской службы в жизни, с гордостью отметил: «В Борисове служил мой отец Виктор Николаевич, был водителем. В Великую Отечественную воевали оба деда и вернулись домой с Победой. Каждый мужчина обязательно должен отдать свой гражданский долг, получить необходимые военные навыки и при необходимости встать на защиту Родины, а в работе – добросовестно относиться к порученному делу».

Его коллега и земляк Юрий Усов за рулем автомобиля больше года, хотя в его трудовой биографии значится многолетний опыт работы в такси. И такие качества, как быстрота реакции, маневренность, умение ладить с людьми, пригодились Юрию Владимировичу в нынешней профессии. Дело, признается, по душе: стабильность, дружный коллектив, новая техника. На нее, к слову, он вовсе не позарился: сразу пришел на старенькую «буханку» и лишь месяц назад пересел на внедорожник.

В 2002-2004 годах Юрий Владимирович служил в Гродно, в погранвойсках. Перед этим на протяжении 3 месяцев изучал «морзянку» в учебной части в Пинске, чтобы получить специальность радиотелеграфиста. Надо отметить, та еще задача. Нужно было принять более 80 знаков в минуту при норме 60. Неслучайно мой собеседник до сих пор помнит, какой код имеет та или иная буква. Уже на службе он отвечал за работу радиостанции, нередко выдвигался с ней на задания, а это порядка 15 кг за спиной, заступал на дежурства по охране границы.

– Конечно, эти полтора года не прошли для меня даром. Ночные подъемы по тревоге, марш-броски, охрана вверенного участка границы – это делает вчерашних юнцов настоящими мужчинами, закаляет характер, воспитывает чувства мужской дружбы и взаимопомощи. Мой отец служил в ракетных войсках. Наступит время, и сын Артур, которому сейчас только двенадцать, наденет военную форму и примет присягу. Хотелось бы, чтобы он тоже служил на границе. А в качестве отцовского наказа скажу: «Отслужи как надо, сынок, и вернись!»

Профессиональный путь в организации водителем начинал и третий мой собеседник – Артем Лукомский. Всего лишь год, как он трудится электромонтером. Народная мудрость «молодо, но не зелено» – это про него. С положительной стороны о подчиненном отзывается и мастер Игорь Маслюков. На сегодняшний день Артем Тимурович понимает, что это то, чем он хотел бы заниматься. Не отрываясь от профессии, заочно окончил аграрно-технический колледж по специальности «Электрик», подумывает и о высшем образовании. Основная его задача – обслуживание электросчетчиков на предприятиях, в организациях, частных домовладениях, жилом фонде. Выезжает в составе бригады, может работать и самостоятельно. Главный принцип – все делать по инструкции. А с электричеством по-другому никак.

В силу обстоятельств Артем Тимурович в армии не служил, но с уважением относится к людям в погонах, понимая огромную ответственность и их роль в обеспечении безопасности страны, охране государственной границы и мирного неба над головой у белорусов. В свободное время занимается музыкой, играет на ударных. Вместе с отцом они собрали классный творческий коллектив «Модуль», выступают с программой, состоящей из популярных танцевальных мелодий, для своего зрителя, ну и, конечно же, для души.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора