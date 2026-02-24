Губернатору рассказали, что цех готов на 96%, осталось установить оборудование. Планируется, что здесь будут производить кормораздатчики, сеялки, резчики силоса, прицепы для перевозки КРС и свиней. Опытные образцы уже проходят апробацию в хозяйствах холдинга, открытие нового помещения позволит увеличить объемы производства.

Кроме того, глава региона посетил другие цеха «Гомельагрокомплекта», где ему доложили о получении лицензии на выпуск вышек мобильной связи, инновационной лазерной чистке металла от ржавчины, производства экспериментальных деталей на 3D-принтере.

