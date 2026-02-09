О государственной поддержке семей с детьми до трех лет, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что поддержка начинается еще до рождения ребенка. Это включает бесплатное медицинское сопровождение беременности и родов, а также социальный отпуск, который оплачивается в период беременности и родов. Студенткам дневной формы обучения предоставляется академический отпуск с 24-й недели при нормально протекающей беременности и с любого срока при патологически протекающей беременности. В этот период также выплачивается пособие по беременности и родам. «Для студенток, получающих стипендию, пособие составляет 100% размера этой стипендии за каждый календарный месяц. Работающим студенткам дневной формы обучения пособие по беременности выплачивается по месту учебы с учетом заработка по месту работы», — рассказали в Минтруда.

В министерстве также отметили, что с 1 января увеличился минимальный размер пособия по беременности и родам. Теперь он в два раза выше для будущих мам, которые получают образование и еще не вышли на рынок труда, а также для тех, кто проходит службу или зарегистрирован как безработный — с 50% до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ) на душу населения. В то же время минимальный размер больничного по беременности и родам для застрахованных женщин, не имеющих 6 месяцев стажа работы (то есть только вышедших на рынок труда), увеличился в три раза: с 50% БПМ до 100% минимальной заработной платы.

После рождения малыша работающие мама, папа или другие родственники имеют право на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с выплатой пособия за весь этот период и сохранением рабочего места. «Если молодые родители получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование на дневной форме обучения, им также положен отпуск по уходу за ребенком», — отметили в министерстве.

Для защиты занятости работающих родителей предусмотрено продление контракта как для матерей, так и для отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, как минимум до достижения ребенком возраста 5 лет.

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, предоставляется дополнительный комплекс правовых гарантий и льгот: пенсии по инвалидности ребенка, дополнительные пособия и социальные услуги по уходу. Размер пособий по уходу за ребенком составляет 35-40% среднемесячной заработной платы, независимо от наличия страхового стажа у мамы или лица, осуществляющего уход за ребенком, и выплачиваются независимо от их занятости и доходов.

С 1 февраля размеры пособий увеличены: на первого ребенка — 1000,86 бел. руб., на второго и последующих детей — 1143,84 бел. руб., на ребенка-инвалида — 1286,82 бел. руб.

В период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет мамы или папы могут работать на условиях неполной занятости, при этом за ними сохраняется полный размер пособия.