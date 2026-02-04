В текущем году на территории Гомельской области зарегистрировано пять подобных случаев.

Например, в Петриковском районе на территории зерносклада произошло обрушение деревянной кровли. На территории молочно-товарного комплекса произошло обрушение металлического склада. В Лельчицком районе на частном подворье произошло обрушение сарая, в котором находились домашние животные, а в Мозыре в частном доме просела крыша.

Версия произошедшего у всех случаев схожая – снеговая нагрузка на строение.

Важно помнить, что работа по снятию снега и наледи должна проводиться с обязательным соблюдением требований охраны труда и личной безопасности. Планируйте работы заранее, не дожидайтесь, пока снег начнет таять, а наледь станет слишком толстой, регулярно проверяйте состояние кровли и других элементов вашего дома.

