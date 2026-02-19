Эта тема стала основной в ходе диалога информационно-пропагандистской группы, которую возглавил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, с коллективом КСУП «Кривск».

Как отметил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, особая роль в системе обеспечения национальной безопасности нашей страны, а именно защита от внешних и внутренних угроз, отведена Вооруженным Силам Республики Беларусь. Основываясь на системном анализе военно-политической обстановки и ее прогнозе, Беларусь продолжает развивать собственные Вооруженные Силы и адаптировать их к реагированию на любую ситуацию, которая может сложиться. Развитие военной мощи государства – это комплексная, высокотехнологичная сфера, охватывающая военный, экономический, научно-технический и морально-политический потенциал государства. В условиях, когда напряженность вокруг Беларуси не спадает, а провокации со стороны отдельных соседей продолжаются, наличие сильной белорусской армии – гарант безопасности.

Вооруженные Силы сегодня продолжают оставаться ключевым элементом стратегического сдерживания, обеспечивающим предотвращение угрозы применения военной силы против нашей страны. В целях своевременного и адекватного реагирования на существующие и потенциальные риски и вызовы военной безопасности в Беларуси реализуется соответствующий комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности государства, чтобы каждый белорус был уверен, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой.

Белорусская армия имеет все необходимое для защиты своей страны. Но главная ценность – это люди, добросовестно выполняющие свои обязанности, демонстрирующие гражданскую зрелость и патриотическое сознание. Неоспоримой ценностью для белорусов всегда был, есть и будет мир. Об этом свидетельствует вся наша многовековая история. Мы – мирные люди, и мы хотим спокойно жить и трудиться на родной земле.

Белорусская армия мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя. Мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены.

Будет дополнено

Татьяна Титоренко

Фото автора