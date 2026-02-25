Постановлением прокурора Могилевской области ограничен доступ к интернет-ресурсам terra-group.pl и ssl-production.pl, которые использовались экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.





Основаниями для принятия таких решений послужили нарушения закона Республике Беларусь «О средствах массовой информации» и закона «О противодействии экстремизму». В соответствии со ст.38 закона «О средствах массовой информации» на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Беларуси.

Ранее коалиция инициатив Terra Group Event, SSL Production и ее участники, которые администрировали названные интернет-ресурсы, были признаны экстремистским формированием с запрещением их деятельности на территории Беларуси.

Функционирование указанных интернет-ресурсов противоречило интересам государства, как это определено в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, их деятельность была сопряжена с посягательством на основы суверенитета и незыблемость конституционного строя страны.

Во исполнение постановления прокурора Могилевской области Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к этим ресурсам.