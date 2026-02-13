В языке протокола есть выражение «зачинщик беспорядков». Это самый буйный в группе, который направляет ход событий, несмотря на внешнее и внутренне давление. Потому что тихие белорусы скандалы, беспорядки и крики в своей массе не любят — исторически на нашей территории часто менялась власть, крестьянское население жило бедно, а родственные связи и бесконфликтность играли ключевую роль в наживании достатка.





Запад, кстати, весьма поощряет клановые и семейственные связи — ты мой сын, я твой отец, а вместе мы партия БНФ. Так что «чтобы было тихо» и «дзядзька у Вільні» — это, можно сказать, одна и та же версия белорусской идеи.

Принцип тишины работал и тогда, когда мы несколько раз оказывались на распутье в новейшей истории. Отсидеться и переждать бурю в кабинете — наверно, первое, что захочет сделать руководитель среднего уровня. Однако с момента 2020-го в белорусское общество, которое и так никогда не было однородным (ни по доходам, ни по нацфактору, ни по отношению к России и Польше), как будто вставили огромное зубило. Имя ему — западная пропаганда, потому что каждая точка раскола (реальная или потенциальная) была взята на карандаш, и дальше в эти трещины начали долбить-долбить-долбить.

Расчет при этом был на создание «молчаливого большинства», для чего альтернативной государственной точке зрения надо было закрыть рот. В нашей стране на тот момент было 10 выступающих депутатов, 15 политологов, 15 политических журналистов плюс 40-50 спортсменов, музыкантов и других лидеров мнений, которых психологически и физически пытались задавить. Телефонные дозвоны, строительная пена в дверь, разрисованные подъезды, «черные книги», угрозы детям — все шло в ход.

И самой показательной точкой этого давления стал Азарёнок — вплоть до попытки убийства. Западные спецы посчитали его наиболее удобным для показушной критики, из расчета, что тихие белорусы сделают шаг назад от громкой «одиозной пропаганды». Основные помои лились на него, и очень немножко — на всех остальных, чтобы расколоть самих пропагандистов: «Вы такие умные и такие красивые, только сдайте нам мальчиша-кибальчиша».

Так западные круги вырастили себе принципиального, но по-белорусски тихого врага. Потому что, как в легенде о Гамельнском крысолове, у оппозиции из-под носа увели белорусских детей, играя на дудочке, пока те боролись с «Азьвяронкам», которого сами и придумали.

Именно такой дудочкой стал фильм «Душа защитника» Григория Азарёнка, который сейчас прокатывают в кинотеатрах. Это документалка для детей и не очень, но точно для тех, кому завтра придется держаться зубами за родную землю в этом бредовом мире. Краткое содержание — нарезка новелл о разных бойцах, которые выбрали службу: от антитеррора до охраны границы. Тема Украины постоянно звучит, но недоуменно и за кадром: вроде это братский народ, а вроде они координируют подрывы на ЖД и запускают по нам С-300. В людей не стреляем, но террористов ликвидируем.

Как так получилось — тема отдельного фильма, но если все мы одинаковые и все — один братский народ, то получается, что от сидения в окопах наших ровесников ограждает только синий белорусский паспорт. Поэтому армия мирного времени работает, скорее, символом, и слава богу. Об этом символе, который объединяет поколения со времен ВОВ, и снята документалка.

Но важна здесь не столько душа защитника, сколько душа зачинщика. Армия и война — это инструменты политики, а не наоборот, поэтому по фильму очень недвусмысленно проходит роль и фигура Президента, который в бытность советской службы попал на погранзаставу к одному из героев.

То есть в противовес трусам, конформистам, любителям длинного рубля и личной безопасности и в культуре, и в политике нужна точка зрения, которая направит тихое белорусское общество в иное русло. Правда, мы пока в лучшем случае научились отличать польский берег от воды (об этом сняты десятки документалок в жанре контрпропаганды, мол, вот у них так, и почему враг не прав). А вот куда вынесет русло той самой белорусской речки, должна рассказать пропаганда, которой у нас исчезающе мало: кто мы, зачем и куда идем-плывем. Но тут и нужно главное умение кинодокументалиста — умение не плыть по течению.

mlyn.by