Председатель райисполкома Валентин Ундруль поблагодарил трудовые коллективы, жителей Будакошелевщины за активное участие в конкурсе, за стремление сделать малую родину краше и вручил победителям и призерам дипломы и благодарственные письма райисполкома.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций Буда-Кошелевского района»: 1-е место присуждено СП «АМИПАК»-ОАО (антикризисный управляющий Валентина Жукова), 2-го места удостоены ДРСУ-184 (директор Алексей Авдашков) и Буда-Кошелевский РЭС (начальник Александр Вегера), 3-е место заняли КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» (директор Евгений Новик) и районный отдел по ЧС (начальник Виталий Казачук).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы г. Буда-Кошелево»: 1-е место занял аграрно-технический колледж (директор Николай Адашкевич), 2-е место у историко-культурного центра района (картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко) (директор Светлана Авсянникова), 3-е место присуждено начальной школе г. Буда-Кошелево (директор Татьяна Чечко). Коллективы центральной районной больницы (главный врач Станислав Крылатов) и территориального центра социального обслуживания населения района (директор Галина Хацулева) удостоены благодарственных писем райисполкома.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди учреждений социальной сферы Буда-Кошелевского района»: 1-е место заняла Узовская средняя школа (директор Наталия Лукьяненко), 2-е место у Дуравичской средней школы (директор Сергей Качкин), 3-е место у Буда-Люшевской средней школы (директор Людмила Сафонова). Коллектив Губичской базовой школы (директор Иван Костюченко) отмечен благодарственным письмом райисполкома.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий и организаций малого и среднего бизнеса»: 1-е место присуждено кафе «Диалог» ООО «Бавика Групп» (Екатерина Боженкова), 2-е место у кафе «Молодежное» ОДО «Агротехкомплект» (Александр Грищенко), 3-е место у павильона «Аленка» ООО «ВанаковТорг» (Екатерина Ванакова).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление частного домовладения» 1-го места с вручением диплома райисполкома удостоены: Ирина Дудошенко (жилой дом №3, п. Великий Мох), Сергей Савков (жилой дом №1, п. Великий Мох), Константин Алексейков (жилой дом №31а, п. Великий Мох), Виталий Ракомсин (жилой дом №33, п. Великий Мох), Ирина Боженкова (жилой дом №35, п. Великий Мох), Сергей Боженков (жилой дом №36, п. Великий Мох), Виталий Короткевич (жилой дом №14, ул. Новая 2-я, д. Кошелево). Второе место с вручением диплома райисполкома присуждено: Раисе Хозиковой (жилой дом №28, ул. Луговая, д. Заречье), Галине Кулик (жилой дом №7, ул. Комсомольская, д. Руденец), Елисею Колесникову (жилой дом №7, ул. Пролетарская, аг. Октябрь). Обладателями третьего места с вручением диплома райисполкома стали: Анна Зданович (жилой дом №8, ул. Шоссейная, д. Особино), Анатолий Галайко (жилой дом №68а, ул. Вокзальная, г. Буда-Кошелево), Нина Рожкова (жилой дом №9, ул. Ломоносова, г. Буда-Кошелево), Наталья Гаева (жилой дом №15, ул. Ломоносова, г. Буда-Кошелево).

Благодарственными письмами райисполкома отмечены: Юрий Буслов (жилой дом №61, ул. Центральная, д. Кошелево), Галина Денисовская (жилой дом №1, ул. Центральная, д. Чеботовичи), Василий Филипчук (жилой дом №136, ул. Центральная, д. Чеботовичи), Наталья Поплавная (жилой дом №13, ул. Юрия Гагарина, д. Калинино), Николай Пинчук (жилой дом №1, ул. Строителей, д. Уза), Светлана Киселева (жилой дом №2А, ул. Залинейная, д. Уза), Александр Кобрусев (жилой дом №20, ул. Октябрьская, п. Красное Знамя), Игорь Волохин (жилой дом №19, ул. Юрия Гагарина, д. Руденец), Виталий Боженков (жилой дом №39, ул. Черствого Г.Д., аг. Дуравичи), Александр Ермаков (жилой дом №43, ул. Ленина В.И., аг. Октябрь), Владислав и Татьяна Васильцовы (жилой дом №4, ул. Колхозная, д. Новая Гусевица), Василий и Ирина Мартыновы (жилой дом №88, ул. Ленина, д. Новая Гусевица), Иван и Елена Говоренковы (жилой дом №37, ул. Садовая, д. Новая Гусевица), Сергей и Ирина Кушнеровы (жилой дом №4, ул. Садовая, д. Новая Гусевица), Мария Ковалева (жилой дом №1А, ул. Ленина, аг. Коммунар).

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко