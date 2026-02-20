Министерство образования утвердило постановлением от 12 февраля 2026 года №32 график проведения вступительной кампании для получения общего и специального высшего образования.

Сроки подачи документов

Постановление определяет сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний и зачисления абитуриентов в учреждения высшего образования. Первыми в этом списке стоят победители университетских олимпиад и выпускники «Школы управления (общественно-гуманитарный профиль)», реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь. Они подают документы с 27 июня по 1 июля.

Основной прием документов в вузы на обучение за счет бюджета и на платной основе пройдет в период с 12 по 17 июля.

В более сжатые сроки с 12 по 14 июля будут принимать документы у льготников, в числе которых выпускники профильных классов (групп) школ\гимназий и одаренные дети и молодежь, которые успешно прошли обучение в Национальном детском технопарке.

Абитуриенты, которые намерены поступать в Военную академию, Академию МВД, Могилевский институте МВД и Институт пограничной службы, а также на военные факультетах вузов на бюджетные места смогут подать документы с 12 по 19 июля.

В эти же сроки, с 12 по 19 июля, приемные комиссии ждут абитуриентов для поступления на бюджет или платное отделение по направлениям сельскохозяйственного профиля, включая «Ветеринарию», «Рыбное хозяйство» и «Охрану труда». Прием заочников на бюджет и на платной основе в аграрных вузах организуют с 15 ноября по 5 декабря.

Лица, изъявившие желание получать высшее образование на платной основе без сдачи вступительных испытаний в вузе, подают документы в следующие сроки:

— с 12 по 26 июля – в Университет гражданской защиты МЧС;

— с 12 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

— с 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме в вузах АПК;

— с 12 июля по 1 августа – в иных случаях.

Сроки проведения вступительных испытаний

В большинстве вузов страны основной этап проведения вступительных испытаний придется на период с 18 по 25 июля. К примеру, в Университете гражданской защиты МЧС экзамены назначены с 18 по 20 июля. На военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы – с 20 по 21 июля. По сельскохозяйственным специальностям на очной форме обучения продемонстрировать знания придется с 20 по 25 июля, на заочной форме аграрных вузов – с 6 по 15 декабря.

Сроки зачисления в ряды первокурсников

Согласно постановлению №32, первыми о результатах вступительной кампании на бюджетные места узнают победители университетских олимпиад и выпускники «Школы управления». Для них итоги озвучат уже 2 июля.

В дальнейшем зачисление в ряды первокурсников для обучения за счет бюджетных средств будет идти поэтапно:

— по 22 июля – в Военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах вузов;

— по 27 июля – в иных государственных университетах (кроме заочников сельскохозяйственного профиля);

— по 29 июля – в Академии МВД, Могилевском институте МВД;

— по 20 декабря сообщат об итогах набора на заочную форму аграрных вузов.

Итоги вступительной кампании в вузах на платной основе озвучат к 3 августа во всех вузах, за исключением заочных отделений учреждений сельскохозяйственного профиля – для них срок зачисления установлен 20 декабря.

К слову, постановлением №32 также определены сроки дополнительного набора в государственные вузы на оставшиеся вакантные места и порядок поступления для иностранцев и лиц без гражданства, а также для граждан Украины.

1prof.by