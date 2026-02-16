Оранжевый уровень опасности объявлен на 17 февраля в Беларуси из-за сильных морозов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-24 градуса мороза, местами, а по северу во многих районах — минус 25-29, по югу страны местами будет 10-16 градусов ниже нуля. Днем будет минус 5-11 градусов.