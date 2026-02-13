Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 февраля из-за гололедицы. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут осадки — дождь, мокрый снег, снег (ночью умеренные, днем небольшие). Ночью местами по северу возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по северо-западу — до минус 10 градусов.