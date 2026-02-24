Ждать ли снега с дождем 25 февраля? На этот вопрос БЕЛТА ответили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладание облачной погоды. Временами пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег, ночью в отдельных районах с дождем). Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед. На дорогах ожидается гололедица. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.