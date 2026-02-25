Буда-Кошелевская районная организация республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» напоминает о правилах безопасности на водоемах, поскольку толщина льда будет становиться все меньше.

В последние дни толщина льда на водоемах стремительно уменьшается – с 50 до 30 сантиметров, а появление промоин свидетельствует о начале оттепели. Это значительно ослабляет ледовый покров и резко повышает риск несчастных случаев.

Спасатели настоятельно просят жителей быть предельно осторожными, отказаться от выхода на лед и внимательно следить за изменениями погоды. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, что приведет к ускоренному таянию льда, делая его хрупким и непредсказуемым.

Рекомендации ОСВОД по безопасности

Рыбакам:

пробивать новые лунки, так как это дополнительно ослабляет структуру льда; обязательно надевайте спасательный жилет, даже находясь у самой кромки воды. В случае провала под лед жилет удержит вас на поверхности, дав шанс спастись.