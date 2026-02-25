Буда-Кошелевская районная организация республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» напоминает о правилах безопасности на водоемах, поскольку толщина льда будет становиться все меньше.
В последние дни толщина льда на водоемах стремительно уменьшается – с 50 до 30 сантиметров, а появление промоин свидетельствует о начале оттепели. Это значительно ослабляет ледовый покров и резко повышает риск несчастных случаев.
Спасатели настоятельно просят жителей быть предельно осторожными, отказаться от выхода на лед и внимательно следить за изменениями погоды. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, что приведет к ускоренному таянию льда, делая его хрупким и непредсказуемым.
Рыбакам:
- категорически запрещено пробивать новые лунки, так как это дополнительно ослабляет структуру льда;
- обязательно надевайте спасательный жилет, даже находясь у самой кромки воды. В случае провала под лед жилет удержит вас на поверхности, дав шанс спастись.
Родителям
В период оттепели дети особенно тянутся к водоемам, чтобы поиграть или проверить лед.
- Проведите с детьми серьезный разговор: объясните, что кажущийся прочным лед сейчас рыхлый и не выдержит даже их веса.
- Не оставляйте детей без присмотра и контролируйте их местонахождение. Игра на льду во время потепления смертельно опасна!
- Научите детей правилам поведения: если лед трещит или прогибается, нужно немедленно лечь и ползти по своим следам. Но главное – полный запрет на приближение к водоемам в этот период.
Что делать, если вы стали свидетелем беды?
- Не подбегайте к провалившемуся человеку стоя. Приближайтесь ползком, широко расставив руки и ноги, подложив под себя доску, лыжи или ветки.
- На расстоянии 10-15 метров бросьте веревку, шарф или протяните палку.
- После спасения немедленно вызовите скорую помощь (103) и спасателей (101 или 112).