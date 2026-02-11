Провел заседание заместитель председателя райисполкома Артем Гришай.

Директор центра банковских услуг №307 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в г. Буда-Кошелево Вера Гаева и начальник центра банковских услуг №315 в г. Буда-Кошелево ОАО «Белагропромбанк» Александр Андреенко проинформировали участников о перечне инвестиционных проектов «Региональная инициатива», а также об основных направлениях программы поддержки малого и среднего бизнеса.

О новациях законодательства в сфере прослеживаемости и маркировки товаров, об изменениях в налогообложении индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги такси, рассказал заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС Республики Беларусь по Жлобинскому району Игорь Лахмаков.

Об особенностях ведения персонифицированного учета по форме ПУ-2 (прием, увольнение), а также об ответственности за выдачу зарплаты «в конверте» предпринимателям напомнила начальник районного отдела Гомельского областного управления ФСЗН Республики Беларусь Марина Кодол.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко