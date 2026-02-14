Расчищенные от снега тротуары, пешеходные переходы, убранный мусор, благоухающие цветники и клумбы, радующие глаз горожан с весны до поздней осени, – в этом немалая заслуга женской половины коллектива участка благоустройства и санитарной очистки КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Рабочие зеленого строительства Аксана Тупкова, Екатерина Волченкова, Мария Стальченко – в профессии не первый год. Для Аксаны Анатольевны это первое и, как уверена моя собеседница, единственное рабочее место. За 21 год она досконально изучила специфику профессии и прикипела к ней душой. У Екатерины Волченковой также единственная запись в трудовой: на протяжении 15 лет она содержит в чистоте закрепленный за ней участок. Мария Стальченко в коммунальной службе уже больше десяти лет: все это время наводила порядок в подъездах и дворовых территориях многоэтажек, а три месяца назад перевелась рабочей зеленого строительства.

Чуть больше месяца назад в коллектив влилась Кристина Молчанова. В Чечерском техническом колледже она получила сразу 3 профессии: овощевода, садовода и повара. К слову, первые две ей точно пригодятся нынешней весной: совсем скоро наступит хлопотная пора по посадке и поливу цветов, саженцев. Хоть и пришла она в коллектив в один из трудных периодов, когда буквально в авральном режиме приходилось сражаться со снегопадом и его последствиями, девушку это нисколько не смутило. «Будем работать!» – уверенно ответила Кристина при встрече.

А еще наши героини – добрые, заботливые и любящие мамы для своих детей. У Аксаны их трое: сыновья Сергей, Иван и дочь Лидия. И хоть они уже взрослые, всегда дорожат советом близкого человека. Екатерина Волченкова – мама сыновей-погодков Юрия и Максима. Несмотря на занятость на работе, она старается уделять мальчишкам больше внимания. У Марии Стальченко уже взрослый сын Иван, который окончил аграрно-технический колледж и получил профессию электрика, и третьеклашка Анастасия – мамина радость.

В том, что к своей работе они относятся добросовестно и ответственно, отмечает и опытный мастер участка Владимир Хорунжий. За каждой закреплен свой участок. У Аксаны Тупковой самая ответственная зона – центральная площадь города. По сути, визитная карточка Буда-Кошелева. В ведении Марии Стальченко – вся улица 50 лет Октября, или, как ее называют в народе, «пятидесятка». Да и рабочий инструмент у каждой из них свой, что еще раз подтверждает профессиональный подход к труду.

Безусловно, со всеми поставленными задачами нашим землячкам трудно было бы справиться самим. Обкос территорий, работа на снего-уборщике и другой технике, погрузка мусора, установка знаков, чистка ливневых канав, отлов бездомных животных и не только выполняют их коллеги Федор Приходько, Сергей Рабченко, Денис Суханов, Ян Лукьянцев. При необходимости привлекаются и работники других участков – ремонтно-строительного подразделения, сортировочной станции. А мастер Владимир Хорунжий координирует и аккумулирует все виды работ.

Как отмечает Владимир Аркадьевич, после обильных январских снегопадов, когда основной фронт работ по расчистке уже выполнен, для рабочих зеленого строительства по-прежнему напряженная пора. На неделе свозили снег с ул. Вокзальной, подчищали пешеходные дорожки и переходы. А если погода вновь преподнесет сюрпризы в виде снегопадов, мои собеседницы заверили: дружной командой, в субботу или воскресенье, выйдут на уборку, чтобы жителям и гостям города было комфортно и безопасно передвигаться.

