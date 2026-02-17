Территориальные аппетиты президента США Дональда Трампа растут с каждым месяцем. После смены власти в Венесуэле, угроз по аннексии Гренландии американский лидер обратил внимание на Кубу, заявив, что до конца 2026 года страна должна стать «свободной».

Экономика Кубы во многом держалась на нефти, которая поставлялась из Венесуэлы и Мексики. Однако после захвата Трампом президента Венесуэлы Николаса Мадуро ежедневные 35 тысяч баррелей перестали поступать. Мексиканское правительство тоже отказалось от поставок после подписания Трампом указа о введении тарифов против любой страны, которая будет отправлять нефть кубинцам. Само же «черное золото» на острове есть, однако его хватает на покрытие максимум 40% от ежедневных потребностей.

Экономическую ситуацию могла бы поправить туристическая отрасль, но американцы нанесли серьезный удар и по ней. В 2025 году страну посетили лишь 1 млн 800 тыс. туристов, что является историческим минимумом. Цель Дональда Трампа – лишение Кубы получения финансовых средств от туризма и зарубежных медицинских миссий. Однако для чего он это делает? Американский президент уверен, что власти острова представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. По его мнению, кубинцы укрывают на своей территории транснациональные террористические группы, поддерживают противников США в западном полушарии. Не нравится ему и социалистическая направленность политического курса руководства страны, особенно тесные контакты с Россией и Китаем.

Естественно, что в самой Кубе подобные заявления вызывают возмущение. По словам министра иностранных дел Бруно Родригеса, единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе – это влияние, оказываемое правительством США на страны и народы Северной и Южной Америки. А профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец уверен, что как только ситуация на острове дестабилизируется, американцы приступят к переговорам с протестующими, станут призывать к формированию нового правительства.

Между тем помочь Кубе поставками нефти уже вызвались Россия (подписана Программа торгово-экономического сотрудничества до 2030 года) и Китай, а также страны БРИКС, чьим партнером островное государство стало в 2024 году.

Негативная риторика американцев в сторону Кубы звучит уже не один десяток лет. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил: «Не надо нас запугивать. Нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали практически все прежние администрации Соединенных Штатов Америки». Несмотря на непростое положение в стране, эксперты считают, что попытка экономического удушения не даст американскому правительству желаемого результата.

Евгений КОНОВАЛОВ