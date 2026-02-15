Вот уже 37 лет белорусы, как и другие народы бывшего Советского Союза, воздают дань уважения и глубочайшей признательности воинам-интернационалистам, которые в неимоверно трудных условиях боевой жизни в Афганистане, сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу, скорбят по погибшим в годы этой войны.

Сегодня у памятника воинам-афганцам собрались руководство района, участники боевых действий, представители трудовых коллективов, силовых структур, общественных объединений и молодежь.

Обращаясь к собравшимся, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай отметил, что в истории нашей страны есть страницы, которые никогда не будут забыты.Воины-интернационалисты – это не просто солдаты, это люди, пожертвовавшие своими жизнями, своими мечтами и надеждами ради мира и спокойствия на нашей земле. В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане наши соотечественники первыми в мире бросили вызов международному терроризму и навсегда остались верными воинской присяге. «Через горнило той войны прошло более полумиллиона советских солдат, из них 276 наших земляков, 5 из которых получили ранения, 2-ое остались инвалидами, 8 пали смертью храбрых. Это – капитан Сергей Алданов, прапорщик Геннадий Игнатенко, сержант Юрий Чепиков, младший сержант Петр Моисеев, рядовые Валерий Ивашутин, Виталий Бандуристый, Геннадий Сидоренко и Георгий Шейко, – констатировал глава депутатского корпуса. – Многие вернулись домой, но не все сумели забыть ужасы той войны. Их воспоминания о воинской службе, о потерянных друзьях и сослуживцах, о трудностях и лишениях остаются с ними на всю жизнь. Ведь любая война независимо от ее масштабов и целей, оставляет неизгладимый след в сердцах и душах людей».

Сергей Анатольевич отметил, что в этот день, будакошелевцы отдают дань памяти не только всем погибшим, но и выражают глубочайшую признательность и благодарность тем, кто прошел путь войны до конца и вернулся домой из адского пекла. «Вы, сильные духом люди, в мирном и ратном труде демонстрируете приверженность к добру и справедливости, принципиальную жизненную позицию, вносите весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи», – подчеркнул Сергей Халдай и пожелал воинам-афганцам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба.

Председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко отметил, что 15 февраля – памятная дата не только для участников боевых действий в Афганистане, но и для их семей – родителей, жен, детей. Это день памяти и скорби, дань глубокого уважения солдатам и офицерам за храбрость, мужество и истинный патриотизм. В далеком Афганистане, советские воины проявляли лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохраняли верность военной присяге. Обращаясь к молодому поколению Григорий Петрович подчеркнул: «Я всегда говорю: берегите страну, берегите Беларусь! Сохранить мир на долгие годы – наша общая задача. Мы обязаны помнить о тех событиях и передать память детям».

Собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам и почтили память погибших минутой молчания.

Воины-афганцы также побывали на городском мемориале. Отдав дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора