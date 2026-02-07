Как обозначил Глава государства, объявление 2026-го Годом белорусской женщины – это повод «сделать максимум для наших женщин». Безусловно мы ценим все, что делается для нас как мам, представительниц разных профессий со стороны государства.

Вместе с тем, считаем, что наступивший год – это и время конкретных дел для белорусок, чтобы в очередной раз доказать и показать, насколько наши женщины сильные, активные, творческие, креативные. Поэтому планируем провести в районе мероприятия и реализовать новые проекты для наших женщин и с их непосредственным участием.

Уже в январе текущего года районная патриотическая лыжня «Время первых» объединила представительниц женской общественности района. Члены районного отделения партии вышли на дистанцию и показали достойный результат.

В течение года под эгидой районного отделения партии «Белая Русь» на Будакошелевщине планируем реализовать проект «Женщина и выбор профессии: путь, возможности, самореализация», в ходе которого будут представлены профессиональные пути, раскрыта ценность труда на примерах женщин-тружениц, женщин-творцов. На фестивале-конкурсе «Женщина: творчество и вдохновение» наши землячки, участвуя в целом ряде тематических мероприятий, смогут продемонстрировать свои творческие способности и таланты.

Словом, постараемся провести тематический год так, чтобы активистки «Белой Руси» смогли в полной мере ощутить свою значимость для семьи, для малой родины, для всей Беларуси.

Гомель. Партия «Белая Русь»