Как работает система пенсионного обеспечения белорусов в России и россиян в Беларуси, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда пояснили, что основой трансграничных пенсионных выплат является Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года, а также Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года. «Главный принцип этих международных документов — пропорциональность: каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж работы, приобретенный на его территории», — отметили в ведомстве.

Таким образом, если белорус переезжает на постоянное жительство в Россию, он продолжает получать пенсию от Беларуси за тот стаж, который заработал на родине. Выплаты осуществляет Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в Социальный фонд России — в российских рублях с последующим зачислением на счет пенсионера.

Аналогично происходит «импорт» пенсий: россияне, постоянно проживающие в Беларуси и имеющие вид на жительство, получают пенсию от Российской Федерации за стаж, заработанный в России. Выплаты организует Социальный фонд России, а ФСЗН обеспечивает их доставку получателям.

В министерстве также отметили, что право на пенсию наравне с гражданами имеют и иностранцы, постоянно проживающие в Беларуси. Это закреплено статьей 1 закона «О пенсионном обеспечении».

По состоянию на 2025 год более 7 тыс. белорусских пенсионеров получают выплаты от ФСЗН в России. А также более 26 тыс. российских пенсионеров получают выплаты от Социального фонда России в Беларуси.