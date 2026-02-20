За последние пять лет пенсионное обеспечение в Беларуси значительно усилилось, констатировали в Министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, средняя пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров увеличилась почти в два раза: если в декабре 2020 года она составляла 511,34 рубля, то к декабрю 2025 года достигла 980 рублей.

В феврале 2026 года размер выплат для людей пенсионного возраста в очередной раз увеличился – пенсии выросли еще на 10%. Их средний размер достиг 1072,2 рубля.

Ключевые изменения пенсионной системы в 2025 году

В прошлом году белорусскими законодателями были приняты важные решения, которые затронули сотни тысяч граждан:

— отменено ограничение размера пенсии работающим пенсионерам: мера коснулась более 110 тысяч человек – за это ратовали профсоюзы;

— сняты ограничения по выплате пенсии за выслугу лет гражданским служащим в период их трудовой деятельности;

введены дополнительные социальные гарантии, в том числе:

1. повышение пенсий детям‑инвалидам, потерявшим кормильца;

2. снижение необходимого страхового стажа для матерей с четырьмя детьми – с 10 до 5 лет;

3. право на досрочную пенсию для родителей детей‑инвалидов и инвалидов‑афганцев.

Развитие программы «3+3»

Продолжает расширяться участие граждан в системе добровольного дополнительного пенсионного страхования с господдержкой. В программе «3+3» уже участвуют 70 тысяч работников, формируя собственные накопления на будущую пенсию. Напомним, что Федерация профсоюзов Беларуси наряду с Министерством труда и социальной защиты была в числе инициаторов введения нового механизма для добровольного накопительного страхования пенсий, известного как программа «3+3».

1prof.by