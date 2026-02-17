На выставке представлен широкий спектр локаций: презентация вузов и колледжей, блиц-тесты и оригинальные мастер-классы, знакомство с предприятиями, предлагающими в этом году целевые направления.



Гимназисты приняли участие в профориентационном тестировании, познакомились с инновационными технологиями в обучении. Представители образовательных учреждений и работодатели презентовали свои программы, ответили на интересующие ребят вопросы и предоставили полную информацию о стажировках, практиках и вакансиях.

Наталья Логунова

Фото из архива участников