Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения народного писателя БССР Ивана Мележа. Он является одним из крупнейших белорусских прозаиков XX века, создателем социально-психологического романа о жизни белорусской деревни в переломных 20-30-х годах прошлого века. Наибольшую известность Мележу принесла трилогия «Палеская хроніка», где он, поэтизируя повседневный труд простых людей, с особой глубиной и человечностью показал жизнь Полесья, сложные нравственные выборы и характеры своих современников.





Родился Иван Павлович Мележ 8 февраля 1921 года в деревне Глинище Хойникского района Гомельской области в крестьянской семье. В школьные годы он увлеченно рисовал, мечтая стать художником. Охотно выступал на сцене, много читал, пробовал писать стихи. После окончания с отличием школы в 1938 году работал в райкоме комсомола в Хойниках.

В 1939 году стал студентом Московского института истории, философии и литературы, однако на первом курсе был призван в Красную армию, службу проходил в артиллерийском полку. В 1940 году участвовал в освобождении Северной Буковины и Бессарабии.

В июне 1942 года в бою под Ростовом Мележ был тяжело ранен — осколок бомбы раздробил его правое плечо, благодаря стараниям хирурга руку удалось сохранить. После лечения был отправлен в тыл. Жил в городе Бугуруслане (Оренбургская область, Россия), где с ноября 1942 года преподавал военную подготовку и заочно учился на литературном факультете Молдавского педагогического института. В 1943-1944 годах работал в Белорусском государственном университете, который находился в то время в Подмосковье. В 1944 году приехал в Минск. Годом позже окончил филологический факультет БГУ. С мая 1945 по январь 1947 года совмещал обучение в аспирантуре с работай в редакции журнала «Полымя». С августа 1950 по сентябрь 1951 года был консультантом отдела пропаганды и агитации по вопросам литературы ЦК КП(б)Б. С 1971 по 1976 год — заместителем председателя правления Союза писателей БССР.

Литературная деятельность Ивана Мележа началась в 1930-е годы. В 1933 году он участвовал в конкурсе, объявленном журналом «Искры Ильича», на лучший рассказ по рисункам «Приключения на границе» и оказался в числе победителей. Сам автор позже назвал участие в этом конкурсе первым своим писательским успехом, первой авторской радостью. «Оттуда все и началось», — говорил он. В 1939 году в «Чырвонай змене» было напечатано первое стихотворение Ивана Мележа «Родине». Перед войной его стихи появлялись на страницах газет «Літаратура і мастацтва», «Бальшавік Палесся» и др.

Война не прервала литературного творчества Ивана Мележа. Находясь на лечении в тбилисском госпитале, он начал писать рассказы. В сентябре 1943 года в «Бугурусланской правде» был опубликован его рассказ «Последняя операция». Первый рассказ на белорусском языке, «Сустрэча ў шпіталі», увидел свет в 1944 году в газете «Звязда».

В 1946 году вышел первый сборник рассказов писателя «У завіруху», затем «Гарачы жнівень». Постепенно жанровые рамки творчества Ивана Мележа расширялись. В конце 1940-х и начале 1950-х годов он работал над крупным произведением — романом «Мінскі напрамак», ставшим одним из первых панорамных полотен в белорусской литературе, посвященных освобождению Беларуси от нацистских захватчиков летом 1944 года в ходе операции «Багратион». В 1960-х и 1970-х годах роман был переработан. Он стал более многогранным и масштабным в плане охвата событий, наполненным реальными народными образами, через которые показаны героизм и трагедия войны.

В 1950-х годах писатель вновь обратился к небольшим эпическим произведениям. Были опубликованы сборники прозы «Блізкае і далёкае», «У гарах дажджы», «Што ён за чалавек» и др. Иван Мележ попробовал себя и как драматург. Он создал одноактную пьесу «Хто прыйшоў уночы» и три многоактные «Пакуль вы маладыя», «У новым доме», «Дні нараджэння».

Самым значимым произведением, в котором талант Мележа раскрылся с особой силой, стала трилогия «Палеская хроніка». Цикл состоит из романов «Людзі на балоце», «Подых навальніцы» и «Завеі, снежань». В черновом варианте остались недописанные романы «За асакою бераг» и «Свята вясны». В трилогии прозаик раскрыл судьбу крестьянства в переломный период истории, отобразил события 1920-х годов и коллективизацию на Полесье. Он создал народную книгу, национальную эпопею. Образы Ганны, Василя, Апейки и других героев стали воплощением национального характера, образами-типами общечеловеческого звучания. По значимости и художественному достоинству эту трилогию сравнивают с «Новай зямлёй» Я.Коласа, романами К.Чорнага, «Тихим Доном» М.Шолохова.

Иван Мележ — автор и литературно-критических статей, очерков и публицистических выступлений («Жыццёвыя клопаты», «Белыя вішні і яблыні», «Першая кніга. Дзеннікі. Сшыткі. З запісных кніжак» и др.). Каких бы вопросов ни касался Иван Мележ в своих статьях, во всех его суждениях выражалось глубокое гражданское и писательское неравнодушие к происходящему вокруг него — не только в непосредственной близости от него, но и к тому, что происходило в самых далеких уголках современного ему мира.

В 1972 году за большие достижения в развитии белорусской литературы Ивану Мележу присвоено почетное звание народного писателя БССР. Он является лауреатом Литературной премии имени Я.Коласа (1962), Ленинской премии (1972), Государственной премии БССР (1976), награжден несколькими орденами и медалями.

Умер Иван Павлович Мележ в 1976 году в возрасте 55 лет.

Произведения писателя получили мировое признание и переведены на разные языки. По многим из них созданы радио- и телепостановки, поставлены спектакли на сценах областных и республиканских театров, сняты теле- и кинофильмы.

В 1980 году была учреждена Литературная премия имени Ивана Мележа. Его именем названы улицы в Минске, Гомеле, Кобрине, Хойниках и Лельчицах. В Минске на доме №7 по улице Янки Купалы, где жил писатель, установлена мемориальная доска. Имя писателя также присвоено библиотеке и гимназии города Гомеля, Мозырскому драматическому театру.

В родной деревне Мележа Глинище в 1983 году был открыт мемориальный дом-музей и установлен бюст. В 2010 году в Хойниках размещена скульптурная композиция по мотивам романа «Людзі на балоце», а в феврале 2025 года в городском парке на аллее «Почетные граждане Хойникского района» — памятный знак в честь писателя.

29 января 2026 года в Национальной библиотеке Беларуси открылась совместная с Национальным архивом Республики Беларусь книжно-документальная выставка «Летописцы народной судьбы», приуроченная к 105-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Ивана Мележа и Ивана Шамякина.

ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» подготовило цикл мероприятий и выставок «Жывое слова Мележа і Шамякіна» к 105-летию со дня рождения двух выдающихся народных писателей Беларуси: Ивана Шамякина и Ивана Мележа. С 15 января по 15 февраля проходит акция в социальных сетях «#жывоесловамележа / #жывоесловашамякіна».

В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства представлена литературно-документальная выставка «Крыніца натхнення — жыццё народа». На ней можно познакомиться с архивными документами, которые рассказывают про жизненный и творческий путь Ивана Мележа и его дружеские отношения с другими писателями, раскрывают особенности его работы над известными произведениями.

