Здесь проживает более 28 тысяч человек, из них занятого населения 11,2 тысячи. Трудятся жители преимущественно в сельском и лесном хозяйстве, социальной сфере, промышленности.
Экономику района определяют в основном сельское хозяйство и промышленность. Индекс промышленного производства в 2025 году составил 104,5%.
Для повышения уровня комфорта людей продолжается замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Строится жилье, в том числе индивидуальное. Планово проводится капитальный ремонт домов, обновление дорожного полотна.
Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого
качества в прошлом году составила 100%, за пятилетку введено в эксплуатацию 17 станций обезжелезивания воды.
Гомельщина официально
Фото Татьяны Титоренко