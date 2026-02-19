Здесь проживает более 28 тысяч человек, из них занятого населения 11,2 тысячи. Трудятся жители преимущественно в сельском и лесном хозяйстве, социальной сфере, промышленности.

Экономику района определяют в основном сельское хозяйство и промышленность. Индекс промышленного производства в 2025 году составил 104,5%.

Для повышения уровня комфорта людей продолжается замена тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Строится жилье, в том числе индивидуальное. Планово проводится капитальный ремонт домов, обновление дорожного полотна.

Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого

качества в прошлом году составила 100%, за пятилетку введено в эксплуатацию 17 станций обезжелезивания воды.

Фото Татьяны Титоренко