Следуя этому принципу, и руководство, и механизаторы КСУП «Кривск» нацелены в срок подготовить все сельхозмашины и агрегаты.

Директор предприятия Александр Калыхан лично контролирует процесс, грамотно распределяя трудовые ресурсы и очередность ремонтных работ. Отсюда и результат. На утро пятницы из 47 единиц готов выйти в поле 41 агрегат, или 87%.

Представитель трудовой династии Свердловых, Евгений, буквально на неделе из Минска пригнал трактор «Беларус 3522» последней модификации. Хоть дорога и заняла с учетом всех мер предосторожности почти 9 часов, но, как признался аграрий, рулить таким железным красавцем – одно удовольствие. Техника мощностью в 360 лошадиных сил имеет новую облицовку кабины, укомплектована светодиодными фонарями, воздушным фильтром предварительной очистки, раскладывающимися габаритами. Она приобретена за счет средств республиканского бюджета, переданных в бюджет Гомельской области. В лизинг в сельхозпредприятии приобретут и новый зерноуборочный комбайн, который также планируют закрепить за опытным механизатором. И новые машины, как утверждает руководитель сельхозпредприятия, даются ему не авансом, а за добросовестный труд и результат: Евгений Свердлов не один сезон лидировал и на жатве, и на обработке почвы.



Евгений Свердлов

Нынешний трактор МТЗ 3022 Евгения Владимировича, которому, к слову, уже 15 лет, передали Сергею Сивцову. Молодой человек только что вернулся из армии и сразу – в родное хозяйство: будет работать на полях в Гусевице, а сейчас занят на вывозке органики, транспортировке кормов на животноводческие объекты.

Юрий Сивцов и Сергей Солоненко

Готовят технику в КСУП «Кривск» и слесари, и механизаторы: Евгений Свердлов, Александр Чаянков, Сергей Солоненко, Юрий Синьков, Данила Дикунов, Роман Мацапура, Александр Благов, Михаил Гончаров. Благодаря им в исправном состоянии уже ждут выхода в поле культиватор, дископак, дискаторы. Отремонтирована четырехметровая сеялка HORSCH, готова и сеялка производства «Мозырьтехсервис», на которой будет работать Геннадий Тилигузов. Из 6 единиц энергонасыщенных тракторов 2 пока находятся в ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», но ремонтные работы на них уже завершены.

Александр Чаянков

По словам Александра Калыхана, все посевные агрегаты закреплены за каждым трактором. И на линейке готовности техника будет выстроена по видам работ: порядка 30 единиц предназначены для весеннего сева.

На мехдворе в ангаре ждут своего часа и сельхозагрегаты, подготовленные с осени: грабли, пресс-подборщики, косилки. В отдельном ангаре хранятся зерноуборочные комбайны.

За ремонтом плугов застаем Евгения Свердлова и Александра Чаянкова. На втором культиваторе, которому одним из первых предстоит выйти в поле для обработки почвы, меняют подшипники и наконечники Сергей Солоненко и Юрий Сивцов. В ремонтном цехе для сельхозмашин на сеялке обновляют втулки и диски Александр Благов и Михаил Гончаров. В предстоящий сезон Александр Благов сядет за руль КВК, а пока помогает в ремонте, возит корма. Михаил Гончаров – бывший водитель, по состоянию здоровья перевелся в слесари, а на жатве – незаменимый помощник у комбайнера Владимира Свердлова. Тут же в паре трудятся Степан Чубаков и Роман Мацапура. Степан Чубаков-старший – опытный комбайнер, в прошлом сезоне начинал уборку зерновых. А если случается серьезная поломка, то разобраться с ней доверяют в первую очередь Роману Мацапуре. Словом, все механизаторы надежные, а самое главное – мастера широкого профиля, знающие толк в производственном процессе. Как отмечает руководитель, с кадрами, запчастями, а также условиями, созданными для механизаторов, проблем сегодня нет.

Работа в тандеме: Александр Благов и Михаил Гончаров



Степан Чубаков и Роман Мацапура

Примечательно, что машинно-тракторный парк КСУП «Кривск» постепенно обновляется техникой, предназначенной для работы и в полях, и на животноводческих объектах. Одно из последних приобретений – МЖТ-Ф-11 производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Машина предназначена для самозагрузки, транспортировки, перемешивания и сплошного поверхностного распределения жидких органических удобрений. Оснащена двумя насосами, соответственно, в два раза увеличивается скорость забора, всего за 8 минут вмещает 11 тонн и способна вносить удобрения на ширину 6-12 метров. Кроме того, обладая многопрофильными характеристиками, МЖТ-Ф-11 может перевозить техническую воду и использоваться для мойки машин, дорог, при пожаротушении и т.д. Новый агрегат также приобрели за счет средств республиканского бюджета, переданных в бюджет Гомельской области.

«Поддержка со стороны государства существенная. Поэтому наша задача – эксплуатировать и содержать машины в надлежащем состоянии, по-хозяйски, чтобы они служили как можно дольше. И это будет зависеть от каждого из нас», – уверен Александр Калыхан.

В целом по району готовность техники составила 90%, 674 единицы исправны.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора