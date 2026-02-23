С таким вопросом корреспондент газеты «Авангард» в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь обратилась к мужчинам.

Олег СТАРОСТЕНКО, будакошелевец:

– Службу проходил в 1988-1990 годах под Оршей, в в/ч 22241, кодировщиком. Охранял границы воздушного пространства Родины. Армия в то время была многонациональной, служили ребята из Украины, России, Узбекистана и других стран СССР. Это было настоящее братство, настоящая школа жизни. И сегодня общаюсь с некоторыми сослуживцами. Мы с удовольствием вспоминаем армейские годы.

Андрей БАТАЕВ, горожанин:

– После окончания колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского меня призвали на срочную службу в пограничные войска в г. Сморгонь. Служил в армейском оркестре, там же создал вокально-инструментальный ансамбль. Не раз принимал участие в республиканском фестивале песни «Голоса границы», где занимал 1-е и 2-е места. Хочу сказать, что именно в армии зарождается настоящая мужская дружба. С одним из парней из Ельска общаюсь до сих пор.

Владимир АРХИПЕНКО, житель Жлобина:

– Мне довелось служить в Афганистане, был командиром отделения МТУ-20. Каждый, кто прошел эту школу, получил хороший урок в жизни и должен помнить о чести и достоинстве. А вообще, в те времена служить было почетно. Да и жизнь армейская – это военное братство и взаимовыручка. Кстати, вместе со мной проходил службу уроженец Будакошелевщины, из д. Уза.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора