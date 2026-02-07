С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к педагогам района накануне вечера встречи выпускников.

Людмила МАСЛОВИЧ, учитель иностранного языка, на заслуженном отдыхе:

– В далеком 1979-м, после окончания вуза, я пришла на работу в Чеботовичскую школу. Мой первый класс – 26 улыбающихся, полных энергии и таланта ребят. Каждый из них оставил незабываемый след в моей душе: Леша Логвиненко, Валя Ковалева, Сергей Рулев, Саша Немченко… Этот список можно бесконечно продолжать. Они подарили мне столько радости и вдохновения. Мы вместе переживали, учились дружбе и взаимопониманию. И хоть прошли годы, воспоминания о том времени остаются живыми и яркими. До сих пор бережно храню фотографию своего первого выпуска, а с некоторыми из ребят поддерживаю контакты.

Наталья ЧЕРНОШЕЙ, учитель начальных классов:

– Прошло уже более 25 лет, а я до сих пор помню свой первый выпуск. Вместе с ребятами, пришедшими ко мне в первый класс, мы шаг за шагом, буква за буквой, цифра за цифрой создавали мост из детства в новый жизненный этап. Каждый учебный день был значимой ступенью общего пути. Эти годы были наполнены яркими впечатлениями и глубокими переживаниями. Я наблюдала, как мои ученики уверенно переходят по этому мосту. В такие моменты понимаешь важность своей миссии, испытывая чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.

Елена АНДРЕЕНКО, учитель химии и биологии:

– Сегодня – 5 лет моему первому выпуску. Я прекрасно помню каждого ученика: кто-то был тихим, а кто-то уверенным и смелым. Но всех их объединяло одно – искреннее стремление узнавать новое, развиваться каждый день. Мы проходили этот путь вместе: готовились к олимпиадам, реализовывали проекты, спорили и учились поддерживать друг друга. Именно благодаря моим ученикам я приобрела ценный педагогический опыт. Кстати, в этом выпуске было четыре золотых медалиста: Даша Манченко, Даша Еремич, Влад Кейст, Таня Гавриченко. А как не вспомнить Илью Федоровича?! Подаренный им цветок и сегодня радует своей красотой и дарит приятные воспоминания. Спасибо каждому из них, они навсегда останутся моими первыми любимыми учениками.

