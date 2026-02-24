В Министерстве труда и социальной защиты разобрали нюансы выплаты пособий по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы.

В ведомстве напомнили, когда можно работать и получать пособие по уходу. Таким правом наделены родители, дети, супруги, опекуны (попечители) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, но при соблюдении ряда условий:

— если они работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени – не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно;

либо зарегистрированы в качестве ИП, но не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения работы либо их деятельность приостановлена.

Размер пособия в период с 1 февраля по 30 апреля составляет:

— 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ) – при уходе за одним нетрудоспособным гражданином – 496 руб. 96 коп.;

— 120% БПМ – при уходе за двумя и более нетрудоспособными лицами – 596 руб. 35 коп.

В пресс-службе Минтруда и соцзащиты напомнили, что обращаться за назначением пособия по уходу за престарелыми и инвалидами следует в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.

1prof.by