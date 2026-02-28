О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.





Важно знать, что данный вид страхования предусматривает участие государства. Основными участниками программы являются: работающие граждане, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН; страховщик (это госпредприятие «Стравита»); работодатели (т.е. плательщики обязательных страховых взносов); Фонд социальной защиты населения.

Чтобы воспользоваться данной программой, необходимо обратиться в «Стравиту». При заключении договора со страховой организацией гражданин выбирает размер взноса, который будет отчисляться на дополнительную пенсию (выбирается он в процентах и исчисляется от фактической заработной платы). Максимальный (предельный) размер дополнительного взноса, который может выбрать сам работник, составляет 10%, при этом государство добавляет до 3%. Тариф можно менять, но не чаще одного раза в год. Также необходимо выбрать период выплаты дополнительной пенсии, который может составлять 5 или 10 лет. После заключения договора нужно уведомить работодателя о заключении страхового договора и подать заявление об удержании страховых взносов.

При участии работника в программе работодатель обязан заплатить взнос на накопительную пенсию соразмерно тарифу работника, но не более 3%. При этом для работодателя соразмерно снижается общий тариф обязательного взноса на пенсионное страхование в бюджет фонда.

Обращаем внимание, что право участия в программе предоставлено работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда. Начинать участвовать в таком страховании можно не позднее, чем за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста (на дату начала срока страхования должно быть не более 55 лет женщине и 60 лет мужчине).

Плюсы для работника: получение дополнительной пенсии; в ее накоплении участвует государство; при выборе тарифа от 1 до 3% государство удваивает взнос, от 4 до 10% – добавляет 3%; участие в программе не влияет на размер трудовой пенсии; на сумму взноса предоставляется льгота по подоходному налогу; перечисление взносов осуществляет работодатель; дополнительная накопительная пенсия наследуется, а в случае инвалидности 1 и 2 группы выплачивается единовременно досрочно; трудовой стаж не влияет на право получения дополнительной накопительной пенсии; участие в программе в любой момент можно приостановить и вернуться к уплате дополнительных взносов.

В числе тех, кто не может воспользоваться данной программой, – работники, трудящиеся в организации, находящейся в процессе ликвидации или экономической несостоятельности (банкротства), индивидуальные предприниматели, самозанятые лица, а также те, кому до достижения пенсионного возраста остается менее 3 лет, инвалиды 1 и 2 группы, иные категории граждан, в отношении которых не производятся пенсионные отчисления в бюджет фонда.

Подготовила Елена ДОРОШКО