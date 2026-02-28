О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

02-08-2022 г. Минск. Пенсионное удостоверение, пенсия, деньги, купюры, белорусские рубли, монеты, очки, пенсионер, старость, накопления. Фото Александра Кулевского



Важно знать, что данный вид страхования предусматривает участие государства. Основными участниками программы являются: работающие граждане, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН; страховщик (это госпредприятие «Стравита»); работодатели (т.е. плательщики обязательных страховых взносов); Фонд социальной защиты населения.
Чтобы воспользоваться данной программой, необходимо обратиться в «Стравиту». При заключении договора со страховой организацией гражданин выбирает размер взноса, который будет отчисляться на дополнительную пенсию (выбирается он в процентах и исчисляется от фактической заработной платы). Максимальный (предельный) размер дополнительного взноса, который может выбрать сам работник, составляет 10%, при этом государство добавляет до 3%. Тариф можно менять, но не чаще одного раза в год. Также необходимо выбрать период выплаты дополнительной пенсии, который может составлять 5 или 10 лет. После заключения договора нужно уведомить работодателя о заключении страхового договора и подать заявление об удержании страховых взносов.
При участии работника в программе работодатель обязан заплатить взнос на накопительную пенсию соразмерно тарифу работника, но не более 3%. При этом для работодателя соразмерно снижается общий тариф обязательного взноса на пенсионное страхование в бюджет фонда.
Обращаем внимание, что право участия в программе предоставлено работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда. Начинать участвовать в таком страховании можно не позднее, чем за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста (на дату начала срока страхования должно быть не более 55 лет женщине и 60 лет мужчине).
Плюсы для работника: получение дополнительной пенсии; в ее накоплении участвует государство; при выборе тарифа от 1 до 3% государство удваивает взнос, от 4 до 10% – добавляет 3%; участие в программе не влияет на размер трудовой пенсии; на сумму взноса предоставляется льгота по подоходному налогу; перечисление взносов осуществляет работодатель; дополнительная накопительная пенсия наследуется, а в случае инвалидности 1 и 2 группы выплачивается единовременно досрочно; трудовой стаж не влияет на право получения дополнительной накопительной пенсии; участие в программе в любой момент можно приостановить и вернуться к уплате дополнительных взносов.
В числе тех, кто не может воспользоваться данной программой, – работники, трудящиеся в организации, находящейся в процессе ликвидации или экономической несостоятельности (банкротства), индивидуальные предприниматели, самозанятые лица, а также те, кому до достижения пенсионного возраста остается менее 3 лет, инвалиды 1 и 2 группы, иные категории граждан, в отношении которых не производятся пенсионные отчисления в бюджет фонда.

Подготовила Елена ДОРОШКО