Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны войны в Афганистане!



Спустя десятилетия многие белорусские семьи хранят тревожные воспоминания о той войне, о мужестве и героизме воинов-интернационалистов. Выполняя боевое задание, верные военной присяге, проявив стойкость и мужество, не вернулись домой наши земляки: Сергей Алданов, Юрий Чепиков, Виталий Бандуристый, Геннадий Игнатенко, Георгий Шейко, Петр Моисеев, Геннадий Сидоренко, Валерий Ивашутин. Вечная память павшим на поле боя.

Мы отдаем дань уважения и благодарности военнослужащим, выполнявшим воинский долг в горячих точках и ставшим примером бескорыстного служения человечеству.

Слова особой признательности ветеранам за деятельное участие в общественной жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Воины-афганцы, как никто другой, знают реальную цену миру и созидательному труду и являются достойным ориентиром для молодежи.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, мирного неба, душевной гармонии и благополучия!