Уважаемые работники и ветераны землеустроительной и картографо-геодезической службы района, примите поздравления с профессиональным праздником!



Ваша работа требует не только специальных знаний, но и высокого профессионального мастерства, ответственности, скрупулезности и оперативности. В ваших руках главное бесценное сокровище страны – земля. Именно вы следите за тем, чтобы обеспечивалась охрана земельных ресурсов, рациональное их использование и сохранение для последующих поколений, а также надежная защита прав землепользователей.

Слова признательности выражаем всем, кто стоял у истоков отрасли, кто своим кропотливым трудом заложил прочные основы землеустроительной службы.

Желаем вам жизненной энергии и крепкого здоровья, успешной реализации профессиональных планов, мира и процветания.