Уважаемые ветераны, военнослужащие, воины-интернационалисты, все, кто посвятил свою жизнь великому делу служения Родине, мужчины района, с праздником – Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Этот праздник объединяет всех, для кого высшими ценностями являются любовь к Отчизне, независимость государства, мир и процветание на родной земле, верность присяге и ратная доблесть. Кто верой и правдой служил и служит народу, защищая его интересы, кто повседневным трудом укрепляет могущество страны.

Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших в годы войны фашизм, и говорим огромное спасибо дорогим ветеранам за Великую Победу.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья и бодрости духа, чтобы всегда идти только вперед – к новым проектам и новым свершениям. Творческого вам вдохновения и неиссякаемой энергии, мирного неба и добра, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!